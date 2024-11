Brettspiel mit 5 Sternen auf Amazon: Reist auf Darwins Spuren zu den Galapagos-Inseln

Ihr liebt es auf Entdeckungsreise zu gehen? Wenn ihr auch noch leidenschaftliche Brettspieler seid, dann ist das hier genau das Richtige für euch.

Darwin’s-Journey-Brettspiel für alle wissbegierigen Brettspiel-Freunde

Begebt euch auf die Spuren von Charles Darwin und durchforstet seine Erinnerung nach neuem Wissen. Folgt Darwins Fußspuren und lasst euch begeistern von all den Entdeckungen, die der Forscher auf dem Weg zu seiner Evolutionstheorie gemacht hat.

Das Darwin’s Journey Brettspiel nimmt euch mit auf eine Reise voller Abenteuer und Entdeckungen und fordert ein hohes Maß an Kombinationsfähigkeit. Es versetzt euch in die Erinnerungen an Darwins Reise auf die Galapagos Inseln, die er mutig und neugierig erkundete.

Folgt Darwins Vermächtnis in unerschlossene wilde Natur, erforscht unbekannte Lebewesen und lasst euch von der wilden Schönheit unberührter Inseln berauschen. Dabei nur nicht vergessen, dass sich hinter der Schönheit auch Gefahren verbergen können! Unerschlossene Inseln haben viele Geheimnisse, die es zu lüften gilt. Welche Strategie wendet ihr an, um eure Ziele zu erreichen?

Das könnt ihr von Darwins Journey erwarten

In dem Brettspiel geht es um Erkenntnisgewinnung und Fortschritt. Jeder Spieler muss spezifische Disziplinen erlernen, um bestimmte Aktionen in Darwin’s Journey durchführen zu können. Das sind zum Beispiel Erkunden, Korrespondieren, oder das Sammeln und Versenden von Inselfunden an Museen, um einen Beitrag in der Forschung der Biologie zu leisten.

Das Spiel dauert insgesamt fünf Runden, in welchen man durch verschiedene Zielsetzungen auch Siege erreichen kann. Es dauert zwischen einer und zwei Stunden und ist für ein bis vier Spieler ab 14 Jahren geeignet. Wer von euch traut sich, auf Entdeckungsreise zu gehen?

