Coinbase Geld auszahlen: Infos für den Handel mit Kryptowährungen

Coinbase ist eine Plattform für Krypto-Handel. Wie die Auszahlung von Guthaben über die Kontoverwaltung im Browser und in der App funktioniert, erklären wir.



Mittlerweile könnt ihr Dutzende Kryptowährungen handeln. Es gibt hunderte Coins, wobei natürlich der Bitcoin – quasi als Urvater – immer noch zu den bekanntesten Kryptowährungen gehört. Dessen Kurs ist in den letzten Tagen deutlich in einen bärischen Trend eingetreten. Wie hebt ihr Guthaben ab, wenn ihr den Abwärtstrend für den Verkauf einiger Coins genutzt hab? Bei Coinbase müsst ihr dazu erstmal ein Konto eröffnet haben und euch für die Auszahlung einloggen. Wir erklären Schritt für Schritt, wie ihr an euer Guthaben kommt.

Anzeige

Ihr wollte mehr über kuriose Kryptowährungen erfahren? Dann schaut in unser Video.



5 kuriose Kryptowährungen Abonniere uns

auf YouTube

Coinbase: Kryptowährung gegen Fiatgeld eintauschen

Bevor ihr bei Coinbase Guthaben einfach abheben könnt, gibt es einige Punkte zu beachten. Da sich Kryptowährungen nicht einfach verkaufen lassen, sind diese erst gegen Fiatgeld umzutauschen beziehungsweise zu verkaufen. So geht ihr dafür in Browser und App vor:

Meldet euch in eurem Nutzerkonto bei Coinbase an. Klickt auf „Kaufen & Verkaufen“, geht danach auch „Verkaufen“.

Gebt den Wert an, den ihr eintauschen möchtet und wählt danach den Kryptowert, den ihr verkaufen wollt. Falls zutreffend, ändert ihr im Browser das Ziel für „An“, in der App für „Hinzufügen zu“. Wählt „Oder prüfen“ und anschließend im Browser „Jetzt verkaufen“ und in der App „Order abgeben“, um den Verkauf abzuschließen.

Anzeige

Coinbase Geld auszahlen lassen: So tauscht ihr das Fiatgeld ein

Um euch jetzt euer Coinbase-Guthaben auszahlen zu lassen, geht ihr im Browser folgendermaßen vor:

Meldet euch bei eurem Coinbase-Konto an. Klickt auf „Meine Kryptowerte“. Wählt das Guthaben in eurer lokalen Währung. Gebt in der Registerkarte „Auszahlung“ den Betrag ein, den ihr euch auszahlen lassen möchten. Wählt „Übertragen an und dann das Auszahlungsziel. Klickt auf „Überprüfen“. Geht auf „Fiatgeld auszahlen“, um die Übertragung abzuschließen.

Anzeige

Wollt ihr euch euer Geld über die Coinbase-App auszahlen lassen, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet die Coinbase-App für Mobilgeräte. Geht auf „Meine Kryptowerte“ und dann „Auszahlen“. Gebt den Auszahlungsbetrag ein. Klickt auf „Auszahlung vom Guthaben“ und wählt euer Ziel zur Einzahlung. Geht auf „Auszahlungsvorschau“ und bestätigt eure Auswahl. Wählt „Jetzt auszahlen“, um die Überweisung abzuschließen.

Neugierig auf ungewöhnliche Bitcoin-Storys? Klickt euch durch:



Wie lange dauert die Auszahlung bei Coinbase?

Der ausgezahlte Betrag wird nicht sofort auf dem Bankkonto angezeigt. Es dauert in der Regel mindesten ein bis zwei Bankarbeitstage, bevor ihr das Geld als Gutschrift erhaltet. Der Grund ist recht einfach: Sowohl bei Coinbase als auch bei der Bank gibt es Vorschriften, wie Buchungen ablaufen und geprüft werden. Das nimmt etwas Zeit in Anspruch.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.