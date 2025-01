Das passiert in der ersten Folge im Dschungelcamp 2025!

Ab dem 24. Januar heißt es wieder: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Hier erfahrt ihr, wie der Auftakt des „Dschungelcamps“ 2025 bei RTL ablief.

Endlich ist das Warten vorbei: Die neue Staffel des „Dschungelcamp“ 2025 mit neuen Folgen ist jetzt verfügbar! Wie gewohnt dürfen sich die Zuschauer*innen auch in der 18. Auflage dieses Klassikers bis zum großen Finale am 9. Februar auf spannende Prüfungen, überraschende Geständnisse und hitzige Auseinandersetzungen unter den Teilnehmern im Dschungel freuen.



Welche Stars nehmen an der 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil?

Hier ist die Liste der Promis, die sich ins Abenteuer Dschungel stürzen:

Lilly Becker (48), Model

Maurice Dziwak (26), Realitystar

Alessia Herren (22), Realitystar

Timur Ülker (35), Schauspieler (GZSZ-Star)

Nina Bott (47), Schauspielerin und Moderatorin (Ex-GZSZ-Star)

Edith Stehfest (29), Musikerin

Anna-Carina Woitschack (32), Schlagersängerin

Yeliz Koc (31), Realitystar

Sam Dylan (33), Realitystar

Pierre Sanoussi-Bliss (62), Schauspieler)

Jörg Dahlmann (65), Sportkommentator

Jürgen Hingsen (66), Zehnkampf-Legende

Schon gewusst? Einige der genannten Kandidatinnen erhalten teilweise sehr hohe Gagen, die von ihrem Bekanntheitsgrad abhängen. So soll Boris' Ex-Frau Lilly Becker die bestbezahlte Teilnehmerin sein und rund 300.000 Euro kassieren. Auch Anna-Carina Woitschack zählt zu den Top-Stars und soll mit etwa 220.000 Euro entlohnt werden. Danach folgen die Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen mit einer Gage von 200.000 Euro und Nina Bott mit 100.000 Euro. Ob diese Beträge tatsächlich vereinbart wurden, bleibt unklar, da weder die Kandidatinnen noch der Sender Details zu den Verträgen veröffentlicht haben.

„Dschungelcamp“ 2025: Erste Prüfungen auf dem Weg zum Camp

In der ersten Folge müssen die Stars gleich auf dem Weg ins Camp zeigen, was sie draufhaben! Denn schon wartet die erste Dschungelprüfung auf sie: Sie müssen durch Wasser schwimmen und dabei Sterne einsammeln. Anschließend geht es unter Zeitdruck über eine rutschige Bahn. Von insgesamt sechs Sternen konnte die Gruppe alle ergattern – ein Grund zur Freude für Yeliz, Timur, Jürgen, Pierre, Nina und Lilly! Allerdings bleibt Yeliz im Wasser nicht ganz gelassen: „Hier schwimmt irgendwas!“ Doch Jürgen kontert schnell schroff: „Mach hier nicht die Dramaqueen!“

Wagemut in luftigen Höhen

Auch die zweite Gruppe der insgesamt zwölf Kandidat*innen sieht sich bereits auf dem Weg zum Camp Herausforderungen gegenübergestellt. Für sie steht ein Bungee-Sprung aus 50 Metern Höhe an – natürlich gesichert –, um jeweils einen Stern fürs Team zu gewinnen. Edith holt den ersten Stern, während Alessia und Anna-Carina ihre Angst nicht überwinden können und abbrechen müssen. Maurice hat ebenfalls Bedenken und fürchtet, nicht genug Kraft aufzubringen. Doch er packt es und sichert seiner Gruppe einen weiteren Stern! Jörg hingegen scheint fast so etwas wie Vorfreude am Sprung zu empfinden. Last but not least steht Sam oben und traut sich ebenfalls nicht an den Sprung heran. Damit ergattert die zweite Gruppe immerhin drei von sechs möglichen Sternen!

Ekel-Essensprüfung mit magerer Ausbeute

Nach der Betten-Zuteilung geht es für die Kandidaten nach ihrer ersten Nacht im Dschungel direkt zur „Bährufs-Bähratung“. Jeder Teilnehmer zieht eine Nummer, die ihm einen bestimmten Beruf zuweist. Doch das ist noch nicht alles: Auf jeden wartet ein prall gefüllter Aktenordner mit allerlei „Leckereien“ zum Essen oder Trinken. Bei der „Jobwahl“ entscheidet sich Edith für die Bademeister-Mappe, die mit Kuhurin gefüllt ist. Obwohl sie sichtlich angeekelt ist, trinkt sie die 300 ml dennoch in einem Zug und sichert damit ihrem Team einen Stern.

Ist Sam ein guter Schönheitschirurg? Zunächst riskiert er eine dicke Lippe, nur um dann selbst eine dicke Lippe essen zu müssen. Leider schafft er es nicht, die Aufgabe innerhalb der vorgegebenen Zeit zu bewältigen und geht somit leer aus – kein Stern für ihn. Danach verspeist Timur ein Schafshirn und sichert sich damit einen Stern, während Maurice an einem Schweineherz scheitert. Lilly hingegen möchte ihr Glück als Astrologin versuchen und muss gleich vier Mini-Skorpione essen, was sie jedoch nicht schafft.

Pierre entscheidet sich für die Influencer-Mappe und muss eine etwas andere Dubai-Schokolade mit Urin probieren, doch auch er kann die Zeitvorgabe nicht einhalten. Jörg hingegen schlägt sich hervorragend als Winzer: Er trinkt eine Glasflasche voller Kuhblut in Rekordzeit und sorgt so für einen weiteren Erfolg im Team. Alessia und Yeliz haben weniger Glück und scheitern, doch Anna-Carina kann erneut einen Stern für das Team holen. Das Fazit dieser Ekel-Essensprüfung: Nur drei von zwölf möglichen Sternen wurden ergattert. Am Ende setzt Jürgen noch einen drauf, indem er die Prüfung einfach verweigert und gar nicht erst probieren möchte.

