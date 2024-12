„Deutschland sucht den Superstar“: Alle DSDS-Gewinner im Überblick

Entdeckt alle DSDS-Gewinner im Überblick: Von Alexander Klaws bis Christian Jährig – wir zeigen, was aus den Stars der Casting-Show geworden ist.

Die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) hat seit ihrer Premiere im Jahr 2002 zahlreiche Talente hervorgebracht und sich zu einem festen Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft entwickelt. In mittlerweile 21 Staffeln haben sich über 20 Millionen Zuschauer von den emotionalen Auftritten und spannenden Jurybewertungen mitreißen lassen. Was aus den unterschiedlichen Gewinnern geworden ist und was sie heute machen, haben wir für euch zusammengetragen.

Alexander Klaws (2003)

Alexander Klaws war der erste Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“ und sicherte sich den Titel im Jahr 2003 mit seinem Siegersong „Take Me Tonight“. Nach seinem Triumph startete Klaws eine erfolgreiche Musikkarriere und veröffentlichte mehrere Alben, die hohe Chartplatzierungen erreichten.

Heute ist er vor allem als Musicaldarsteller (unter anderem in „Tarzan“) bekannt und spielt seit 2019 die Hauptrolle bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. 2022 schlüpfte er für die TV-Show „Die Passion“ in die Rolle des Jesus Christus.

Elli Erl (2004)

Elli Erl gewann die zweite Staffel im Jahr 2004 mit dem Song „This is My Life“. Nach ihrem Sieg nahm sie an verschiedenen Musikprojekten teil, konnte jedoch nicht an den Erfolg ihrer Vorgänger anknüpfen. In den letzten Jahren ist es ruhiger um die Sängerin geworden.

Tobias Regner (2006)

Tobias Regner wurde 2006 zum Sieger gekrönt und überzeugte mit seinem Hit „I Still Burn“. Nach dem Wettbewerb veröffentlichte er sein Debütalbum „Straight“, welches sehr erfolgreich war. Regner hat sich im Musikgeschäft etabliert, ist jedoch weniger in der Öffentlichkeit präsent als seine Vorgänger.

Mark Medlock (2007)

Mark Medlock gewann 2007 mit „Now or Never“ und wurde schnell zu einem der bekanntesten DSDS-Gewinner. Seine Alben erreichten hohe Verkaufszahlen und er erhielt zahlreiche Preise, darunter mehrere Gold- und Platinauszeichnungen. Danach wurde es still um ihn.

Im August 2024 meldete er sich jedoch mit einem neuen Lebenszeichen zurück und überraschte seine Fans mit mehreren Posts auf Facebook, in denen er stolz seine eigenen Gemälde präsentierte. Er kündigte zudem eine bevorstehende Ausstellung seiner Kunstwerke an und ließ durchblicken, dass er eventuell einige Songs unplugged aufführen könnte.

Thomas Godoj (2008)

Thomas Godoj holte im Jahr 2008 den Titel mit „Love is You“. Sein Debütalbum war ein Erfolg, mit dem er sich in der Musikszene als Rockmusiker etablieren konnte. Im November 2023 brachte er ein neues Album heraus. Im Frühjahr 2024 spielte er einige Best-of-Konzerte.

Daniel Schuhmacher (2009)

Daniel Schuhmacher gewann 2009 mit „Anything But Love“. Nach seinem Erfolg erhielt er einen Plattenvertrag bei Sony BMG und veröffentlichte mehrere Alben und Singles, darunter Hits wie „If You Believe“ und „Beautiful Things“. Er hat im April 2024 einen neuen Song mit dem Titel „Say“ veröffentlicht. Zudem setzt er seine Akustikkonzerte im Resort Mooshaus in Kühtai fort, die er bereits von Dezember 2022 bis April 2023 durchführte.

Mehrzad Marashi (2010)

Mehrzad Marashi siegte 2010 mit dem Song „Don’t Believe“. Nach seinem Gewinn veröffentlichte er sein Debütalbum und tourte durch Deutschland. Im Jahr 2024 hat der Sänger einen neuen beruflichen Weg eingeschlagen. Seit 1. August 2024 arbeitet er für die Firma Stopperka und übernimmt den Exklusivvertrieb der Marke „The Shave Factory“, die seit September den deutschen Barbermarkt anspricht.

Pietro Lombardi (2011)

Pietro Lombardi gewann im Jahr 2011 mit „Call My Name“ und erzielte damit einen der größten Erfolge in der Geschichte von „Deutschland sucht den Superstar“. Sein Debütalbum wurde mehrfach mit Platin ausgezeichnet. Neben seiner Musikkarriere ist Lombardi auch als TV-Persönlichkeit aktiv und sitzt regelmäßig in der DSDS-Jury.

Ursprünglich war geplant, 2024 ein Album zu veröffentlichen. Allerdings entschied Lombardi, mehr Zeit in die Produktion zu investieren, sodass es nun erst Ende 2025 erscheinen wird.

Luca Hänni (2012)

Luca Hänni wurde 2012 Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ mit dem Hit „Don’t Think About Me“. Er hat seitdem mehrere erfolgreiche Alben veröffentlicht und vertrat die Schweiz beim Eurovision Song Contest 2019.

Er ist mit Christina Luft, einer Profitänzerin bekannt aus „Let's Dance“, verheiratet. Die beiden lernten sich 2020 während der Dreharbeiten zur 13. Staffel kennen, wo sie gemeinsam den dritten Platz belegten. 2023 gaben sie sich in Piemont, Italien, das Jawort. Ein Jahr später kam die gemeinsame Tochter zur Welt.

Beatrice Egli (2013)

Beatrice Egli gewann 2013 mit „Mein Herz“ und etablierte sich schnell als Schlagerstar. Ihre Alben erreichen regelmäßig hohe Chartplatzierungen und sie gewann zahlreiche Auszeichnungen. Egli ist auch als Moderatorin aktiv und sitzt 2024 in der DSDS-Jury. Sie ist regelmäßig in Schlagershows von Florian Silbereisen zu sehen.

Aneta Sablik (2014)

Aneta Sablik war die Gewinnerin von DSDS 2014 mit dem Song „The One That Got Away“. Ihr Debütalbum war erfolgreich, doch danach wurde es ruhiger um sie.

Severino Seeger (2015)

Severino Seeger gewann 2015 mit „Hero“. Nach seinem Sieg veröffentlichte er mehrere Singles, die gut ankamen. Seeger hat sich als Künstler etabliert, doch ist in der Öffentlichkeit kaum präsent.

Prince Damien (2016)

Prince Damien siegte 2016 mit „Glücksmomente“ und wurde schnell zum Publikumsfavoriten. Er veröffentlichte seitdem erfolgreich Musik und ist auch im Reality-TV aktiv. Er nahm an verschiedenen TV-Formaten teil, darunter die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, die er im Januar 2020 gewann, und die Tanzshow „Dance Dance Dance“, wo er ebenfalls erfolgreich war.

Seit 2024 ist Prince Damien als neues Mitglied der Schlager-Boyband Team 5ünf aktiv, wo er Marc Terenzi ersetzt hat. Weiterhin wird er ab Dezember 2024 die Rolle des jungen Michael Jackson im Jukebox-Musical „MJ – Das Michael Jackson Musical“ im Stage Theater an der Elbe in Hamburg übernehmen.

Alphonso Williams (2017)

Alphonso Williams gewann 2017 mit „Let It Be“. Nach seinem Sieg veröffentlichte er Musik, doch seine Karriere blieb hinter den Erwartungen zurück.

Marie Wegener (2018)

Marie Wegener war die jüngste Gewinnerin von „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2018 mit ihrem Song „Königlich“. Sie hat seitdem ein zweites Album veröffentlicht und tourt regelmäßig. Wegener setzt sich auch für vegane Ernährung ein.

Davin Herbrüggen (2019)

Davin Herbrüggen holte sich 2019 den Titel mit „The River“. Musikalisch hat Herbrüggen nach seinem DSDS-Sieg einige Erfolge erzielt, darunter die Veröffentlichung seines ersten Albums „Aus meiner Seele“ im April 2022. Der Song „The River“, den er nach seinem Sieg veröffentlichte, erreichte Platz 31 der deutschen Charts.

Ramon Roselly (2020)

Ramon Roselly gewann im Jahr 2020 mit „Eine Nacht“. Er hat sich im Schlager-Genre etabliert und moderiert zudem verschiedene Shows im Fernsehen. Sein Album „Herzenssache“ erreichte Platz zwei der deutschen Albumcharts und war das erste Album eines DSDS-Gewinners, das sich mindestens 10 Wochen in den Top 10 hielt. 2020 wurde er mit der Goldenen Henne in der Kategorie „Aufsteiger des Jahres“ ausgezeichnet.

Jan-Marten Block (2021)

Jan-Marten Block siegte 2021 mit „Euphoria“. Seitdem hat er mehrere Singles veröffentlicht und arbeitet an seiner Musikkarriere.

Harry Laffontien (2022)

Harry Laffontien wurde 2022 zum Sieger gekrönt, doch seitdem ist es ruhiger um ihn geworden. Seine Fans hoffen auf neue musikalische Projekte in der Zukunft.

Sem Eisinger (2023)

Eisinger gewann die Casting-Show im Jahr 2023. Seine musikalische Karriere begann jedoch nicht erst mit „Deutschland sucht den Superstar“: Bereits 2016 nahm er an Staffel 6 von „The Voice of Germany“ teil, schied dort jedoch in der zweiten Runde aus.

Im Jahr 2024 ist es um Sem Eisingers Musikkarriere ruhiger geworden. Er gab kürzlich bekannt, dass er in seinen alten Job im Vertriebsinnendienst zurückgekehrt ist, um finanzielle Sicherheit für seine Familie zu gewährleisten.

Christian Jährig (2024)

Zuletzt wurde Christian Jährig als Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ gekrönt. Im Finale sang er unter anderem „My Heart Will Go On“ von Céline Dion und seinen eigenen Titel „Auf eigenen Beinen“. Jährig nahm zuvor bereits an Staffel 7 von „Das Supertalent“ teil, wo er den sechsten Platz erreichte.

Er ist bekannt für seine hohe Stimme und seine Fähigkeit, emotionale Lieder zu interpretieren, was ihn zu einem vielversprechenden Talent in der deutschen Musikszene macht.

