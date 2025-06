Die besten Star-Wars-Bücher: Diese zwölf Bände müsst ihr kennen

Wer Star Wars liebt, wird diese zwölf Bücher verschlingen: Zum zwanzigjährigen Jubiläum von „Die Rache der Sith“ gibt’s Lesestoff für echte Fans.



Die Star-Wars-Bücher – ein galaktisches Lesevergnügen

Das Star Wars Universum ist riesig. Neben den Filmen und Serien gibt es über 250 Bücher, die das Franchise ergänzen. Natürlich kann George Lucas nicht alleine so viele Werke schaffen. Es gibt also jede Menge andere Autoren, die ihre Fantasie und ihr Wissen über Star Wars in die Werke fließen lassen haben.

Eine festgelegte Reihenfolge gibt es nicht. Teilweise überschneiden sich die Zeitachsen in den Romanen sogar. Es gibt allerdings einige Reihen, die sich besonders für Einsteiger eignen. Diese werden wir uns im nächsten Abschnitt genauer ansehen.

Die Hohe Republik – eine Vorgeschichte, die Fans erzittern lässt

Lange vor dem Imperium wachten die Jedi über die Hohe Republik. Doch war dieses Zeitalter nicht nur von Frieden geprägt, wie die folgende vierteilige Reihe zeigt:

Die Hohe Republik – Das Licht der Jedi

Die Macht ist stark in den Jedi, doch eine Explosion im Hyperraum bringt Milliarden Lebewesen in Gefahr. Werden die gefeierten Ritter es schaffen, das Unheil abzuwenden? Und was für eine Bedrohung wächst Jenseits der Grenzen der Republik heran?

Die Hohe Republik – Im Zeichen des Sturms

Immer mehr Welten schließen sich der Hohen Republik an, doch die Nihil versuchen, Unheil zu bringen. Bei einer großen Messe greifen sie an und die Jedi müssen feststellen, dass sie keine Chance gegen die Angst haben, die ihre Gegner säen.

Die Hohe Republik – Der gefallene Stern

Die Nihil scheinen besiegt, doch gerade, als die Jedi dabei sind, ihr verwundeten Kameraden zu heilen, wird der Feind wieder stärker. Schaffen die Hüter des Friedens es, standhaft zu bleiben?

Die Hohe Republik – Orkanläuferin

Die Orkanläuferin ist die stärkste Nihil. Die Jedi haben sie zwar gefangen, jedoch gelingt es ihr, ihre wahre Identität zu verschleiern. Werden die Jedi ihren Untergang abwenden können?

Die Thrawn-Ascendancy-Reihe – ein interessanter Charakter wird näher beleuchtet

General Thrawn ist einer der besten Strategen des Imperiums und ein ganz besonderer Bösewicht. Doch wie ist er zu dem Mann geworden, der er ist? Mit dieser Frage beschäftigt sich folgende Trilogie von Timothy Zahn:

Thrawn – Der Aufstieg – Drohendes Unheil

Im ersten Teil der Reihe begleiten wir den jungen Offizier Thrawn auf seiner Mission, die Chiss-Aszendenz vor Unheil zu bewahren. Je mehr er in die Weiten der Galaxis vordringt, desto mehr beginnt er, das wahre Ausmaß der Bedrohung zu erkennen. Wird er es schaffen, das Unheil abzuwenden?

Thrawn – Der Aufstieg – Verborgener Feind

Thrawn kehrt siegreich nach Hause zurück und die Chiss-Aszendenz wiegt sich in Sicherheit. Doch was passiert, wenn der Feind plötzlich eine neue Strategie entwickelt und die Herrscherfamilien von innen heraus besiegen möchte?

Thrawn – Der Aufstieg – Teurer Sieg

Alles scheint friedlich, bis plötzlich ein neuer Feind auftaucht, der die Geschichte der Chiss zu seinem Vorteil verwenden möchte. Schafft Thrawn es, einen Bürgerkrieg zu verhindern und den Feind zu überwinden?

Hintergrundwissen für alle, die es ganz genau wissen wollen – „Das Buch der Jedi“ und „Das Buch der Sith“

Egal, für welche Seite ihr euch entscheidet, die oben genannten Bücher vermitteln euch all das Wissen, das ihr benötigt, um ein guter Jedi oder Sith zu werden. Ihr lernt alles über den Ursprung der Macht und wie sich eure Seite im Laufe der Jahre entwickelt hat.

Zwei wirklich spannende Bücher für alle, die zu voll und ganz in das Star Wars Universum eintauchen möchten.

Für Fans von Obi-Wan gibt es zwei besonders interessante Bücher

Ihr liebt die ersten drei Episoden und Obi-Wan Kenobi ist euer Lieblingscharakter? Dann solltet ihr den folgenden zwei Büchern eine Chance geben:

Meister und Schüler

Ein Jedi muss gerecht und furchtlos sein und natürlich eine starke Verbindung zur Macht haben. Qui-Gon Jinn hat schon viele Schlachten überstanden und dennoch steht er nun vor einer besonders großen Herausforderung: er muss ein guter Meister für Obi-Wan sein. Die beiden brechen zu einer Mission auf, die darüber bestimmen wird, ob sie fortan getrennte Wege gehen.

Bruderschaft

Obi-Wan Kenobi reist zu einer Diplomatenmission nach Cato Neimoidia. Als sein ehemaliger Schüler Anakin Skywalker ihm folgt, kämpfen die beiden zusammen. Doch Anakin ist längst kein Padawan mehr und ist nun gleichrangig mit Obi-Wan.

Für alle, die alles über die Filme wissen wollen: Das große Making-Of

Mit jeder Menge Anekdoten und spannenden Geschichten beschäftigt sich dieses Buch mit der Entstehung von Star Wars. Leider ist der Band nur auf Englisch und zu einem beachtlichen Preis erhältlich. Trotzdem ist er ein Muss für alle Fans, besonders weil hier exklusives Bildmaterial und jede Menge Insider-Infos zu finden sind.