Lego gilt als Spielzeug für Groß und Klein, doch abseits des Zusammenbauens und dem Spielen eignen sich viele Sets auch hervorragend als Deko für das eigene Wohnzimmer. GIGA stellt euch die schönsten Konstruktionen vor.

Kaufberatung Facts

Wer sein Wohnzimmer mit einem persönlichen Deko-Element verschönern möchte und zusätzlich Lust auf etwas Bastelspaß hat, der ist bei einem Bauwerk von Lego an der richtigen Adresse. Doch welches Lego-Set soll es sein? Die Weiten der Lego-Welt sind nämlich kaum noch zu überblicken. Es gibt derart viele Lego-Sets, dass ihr mit der Suche Tage, wenn nicht sogar Wochen verbringen könntet. Um euch diese ausufernde Suche zu ersparen, präsentiert euch GIGA fünf der schönsten Lego-Sets – ideal auch als Geschenkidee.

Lego NASA Apollo 11 Mondlandefähre

LEGO NASA Apollo 11 Mondlandefähre (10266) - Creator-Serie * Jetzt ab 116,77 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

Die Lego NASA Apollo 11 Mondlandefähe aus der Creator-Reihe ist ein Klassiker unter den Baustein-Sets und erweist sich zudem als schickes Ausstellungsstück für zuhause oder das Büro. Mit der untergesetzten Platte erweist sich die aus 1.087 Einzelteilen bestehende Szenerie als äußerst kompakt und geräumig, sodass der NASA-Adler selbst bei Platzmangel keine Probleme bei der Landung haben sollte. Kleine Details wie die berühmte Mondlandeleiter, ein Laserreflektor oder eine aufklappbare Kamera runden das Gesamtpaket ab und machen das Gefährt und seine beiden Besatzer zu einem sehenswerten Zierstück. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für die Einrichtung eures Wohnzimmers.

Wer zudem mehr Konstruktionen aus dem Bereich der Raumfahrt zusammenbasteln und ausstellen möchte, der kann zu weiteren Modellen wie beispielsweise der Lego NASA Apollo Saturn V Rakete oder der Lego International Space Station greifen.

Lego Empire State Building

Mit dem Lego Empire State Building aus der Architecture-Serie könnt ihr das New Yorker Wahrzeichen direkt in die eigenen vier Wände verfrachten. Der aus 1.767 Einzelteilen zusammengesetzte Wolkenkratzer kommt auf eine Höhe von 55 cm (das Vorbild ist 443 Meter hoch) und wird wie die Mondlandefähre ebenfalls auf einer beschrifteten Platte platziert. Kleine gelbe Steinchen stellen zudem auf abstrakte Weise die Taxen in den Straßen rund um das Gebäude dar und verleihen dem architektonischen Meisterwerk den typischen New Yorker-Akzent. Wer in Sachen Raum-Dekoration hoch hinaus möchte, ist beim Lego Empire State Building an der richtigen Adresse.

Wer hingegen lieber etwas französische Romantik oder britischen Flair in seinen Räumlichkeiten verspüren möchte, kann auch zum Lego Eifelturm oder Lego Big Ben greifen.

Lego Fiat 500

LEGO FIAT 500 (10271) - Creator-Serie * Jetzt ab 75,40 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

Vom Lego Land Rover über den Lego Porsche 911 RSR bis hin zum Lego Bugatti Chiron: Wenn es um berühmte Karosserien geht, bleibt in der Welt der bunten Bauklötzchen gefühlt kein motorisiertes Gefährt unangetastet. Doch kaum ein Fahrzeug passt mit seiner gemütlichen Bauart besser ins heimische Wohnzimmer als der Lego Fiat 500. Das ikonische Automobil aus der Creator-Serie besteht aus 960 Einzelteilen und ist rund 50 Zentimeter lang. Klein, gemütlich und auf seine eigene Weise elegant. Mit dem am Wagenheck montierbaren Reisekoffer versprüht der gelbe Straßenflitzer ein Fünkchen Urlaubsatmosphäre in den heimischen vier Wänden – selbst wenn die nächste Reise noch ein Weilchen auf sich warten lässt.

Lego bietet außerdem auch zahlreiche Fahrzeuge aus der Popkultur an. Für James Bond-Fans gibt es beispielsweise den ikonischen Lego Aston Martin DB5, Batman-Anhänger werden mit dem Lego Batmobil glücklich und auch Freunde der Geisterjagd werden mit dem Lego Ecto 1 aus Ghostbusters bedient.

Lego Old Trafford Stadion

LEGO Old Trafford Manchester United Stadion (10272) * Jetzt ab 263,18 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

Für Fußballfans bietet der dänische Spielzeughersteller das Lego Old Trafford Manchester United Stadion an. Die Heimspielstätte von Manchester United besteht aus 3.898 Einzelteilen und kommt mit einer Breite von 50 Zentimeter und einer Länge von 30 Zentimetern daher. Mit einem optionalen Beleuchtungsset lässt sich die Sportarena zudem noch realistischer und dekorativer gestalten. Eine Konstruktion für waschechtes Stadion-Feeling, selbst wenn gerade wieder Saisonpause herrscht.

Lego Kolosseum

LEGO Kolosseum (10276) * Jetzt ab 599,00 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

Mit wuchtigen 9.036 Teilen ist das Lego Kolosseum nicht nur eines der schicksten Konstrukte, sondern auch das Set mit den meisten Bauteilen in der Geschichte des Spielzeugherstellers. So viele Teile benötigen dann auch ihren Platz, denn mit rund 60 Zentimetern Breite und 52 Zentimetern Länge ist das italienische Wahrzeichen verglichen mit den restlichen Sets ein ganz schöner Gigant. Dennoch lässt sich das Kolosseum kinderleicht bewegen. Wer ein Stückchen römische Kultur in seinem Wohnzimmer erblicken möchte und vorab Lust auf ausgiebiges Bauen hat, wird mit diesem Set glücklich werden.

Natürlich hat Lego auch ein Dutzend weitere Wahrzeichen in ihrem Repertoire. Statt sich ein Stückchen von Rom nach Hause zu holen könnt ihr mit dem Lego Taj Mahal oder dem Lego Sydney Opernhaus auch in die Gefilde der indischen oder australischen Kultur abtauchen.

Charts: Die beliebtesten Lego-Sets

(Stand: 03. März 2021)

Betrachtet man die Bestseller-Liste auf der offiziellen Website von Lego, so tauchen neben ein paar Vertretern aus unserer Liste einige lizensierte Marken-Sets auf, wie zum Beispiel Harry Potter oder Star Wars. Kleinere Sets, die nahezu ausschließlich aus Figuren und Extras bestehen, haben wir aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht in die Liste aufgenommen.

1. Kolosseum

LEGO Kolosseum (10276) * Jetzt ab 599,00 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

2. Disney Schloss

LEGO Disney Schloss (71040) * Jetzt ab 429,90 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

3. Disney Zug mit Bahnhof

LEGO Disney Zug mit Bahnhof (71044) * Jetzt ab 399,90 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

4. Nintendo Entertainment System

LEGO Nintendo Entertainment System (71374) * Jetzt ab 285,00 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

5. Demon Bull King

LEGO Monkie Kid Demon Bull King (80010) * Jetzt ab 129,99 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

6. Schloss Hogwarts

LEGO Harry Potter Schloss Hogwarts (71043) * Jetzt ab 457,99 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

7. Old-Trafford-Stadion

LEGO Old Trafford Manchester United Stadion (10272) * Jetzt ab 263,18 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

8. Geisterhaus auf dem Jahrmarkt

LEGO Geisterhaus auf dem Jahrmarkt (10273) * Jetzt ab 233,99 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

9. Piraten der Barracuda Bucht

LEGO Piraten der Barracuda-Bucht (21322) * Jetzt ab 194,95 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

10. Dinosaurier Fossilien

LEGO Dinosaurier-Fossilien (21320) * Jetzt ab 68,87 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

11. AT-AT Kampfläufer

LEGO AT-AT (75288) * Jetzt ab 119,37 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

12. Millennium Falke

LEGO Millennium Falke (75257) * Jetzt ab 124,17 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

13. Porsche 911 RSR

LEGO Porsche 911 RSR (42096) * Jetzt ab 115,34 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

14. Todestern: letztes Duell

Lego Todesstern: letztes Duell (75291) * Jetzt ab 96,33 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

15. „The Mandalorian“ AT-ST-Läufer

LEGO „The Mandalorian“ AT-ST (75254) * Jetzt ab 68,90 € bei Amazon Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

Zubehör für Lego-Sets

Beleuchtung

Wer seine Lego-Sets als Dekoration benutzt, kann diese mit passendem Zubehör verschönern. Für zahlreiche Konstruktionen bieten Händler LED-Beleuchtungen an, die ihr ganz einfach in die Modelle verbauen könnt. Lightailing und Briksmax gehören beispielsweise zu populären Herstellern der Beleuchtungssets. Die Stromversorgung erfolgt dabei via USB-Kabel oder Batterie. Aus unserer Liste lässt sich jedes Lego-Set mit der passenden Beleuchtung ausstatten und macht die einzelnen Bauwerke zum idealen Raumschmuck.

LIGHTAILING LED-Licht-Set Für Lego Empire State Building (21046) * Jetzt ab 42,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

Vitrinen

Zusätzlich könnt ihr eure vervollständigten Bauwerke in eine Vitrine platzieren und somit einen gewissen Ausstellungsflair in eurem Wohnzimmer hervorrufen. Manche Vitrinen sind sogar extra mit einem mit Lego-Noppen bestückten Untergrund versehen, sodass ihr selbst kleine Figuren oder eure Konstruktionen befestigen könnt. Vor allem die selbstgebastelten Büsten oder die Modelle der Lego Architecture-Serie kommen dadurch besonders eindrucksvoll zur Geltung. Außerdem werden eure Modelle so vor Staub geschützt.

iCUANUTY staubdichte Acryl-Vitrine für Lego Fiat 500 (10271) * Jetzt ab 42,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

Reinigung

Wer seine Lego-Kisten eine Weile auf dem Dachboden oder im Keller gelagert hat und die Spielzeug-Klötzchen irgendwann wieder aus der Versenkung geholt hat, wird es kennen: Tonnenweise Staub hat sich in den Ritzen und Fugen der Spielsteine festgesetzt. Dafür bieten einige Hersteller spezielle Reinigungsnetze an, mit denen ihr euer Lego ohne Bedenken in die Waschmaschine werfen könnt. Ein regulärer Wäschesack reicht im Regelfall jedoch auch aus. So sehen eure Lego-Steine auch nach Jahren noch wie nagelneu aus.

PaiTree Wäschesäcke (2er Pack) * Jetzt ab 9,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.3.2021 15:26 Uhr

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.