Duolingo geht nicht weiter: Das könnt ihr tun

Es kann frustrierend sein, wenn eine Duolingo Lektion abgeschlossen habt, aber dann nicht weiter lernen könnt. Wir zeigen euch, woran es möglicherweise liegt.

Duolingo geht nicht weiter: Daran kann es liegen

Mit Apps wie Duolingo könnt ihr nahezu überall neue Sprachen lernen. Egal, ob ihr zu Hause seid, im Urlaub noch ein paar Theorielektionen wiederholen möchtet oder beispielsweise mit dem Zug fahrt. Denn mit den Anwendungen macht ihr genau dort weiter, wo ihr zuvor aufgehört habt.

Wenn ihr Duolingo in der App nutzt, kann eine veraltete Version zu Schwierigkeiten führen. Checkt dann mal im App Store oder im Google Play Store, ob ihr die Anwendung aktualisieren könnt. Ebenfalls können Cache-Daten Probleme verursachen. Diese löscht ihr im Systemmenü eures Smartphones oder Tablets.

Sollte die Duolingo App auch danach nicht weitergehen, solltet ihr die Anwendung vollständig löschen und neu installieren. Dabei braucht ihr euch übrigens keine Sorgen zu machen, dass ihr euren Fortschritt verliert. Dieser ist nämlich in eurem Account hinterlegt, sodass ihr nach dem Login wieder darauf zugreifen könnt.

Duolingo Probleme am Computer beheben

Sicherlich nutzen nicht alle von euch Duolingo auf dem Smartphone. Einige werden mit der Software auch über den Browser ihres Computers Sprachen lernen. Die möglichen Probleme sind hier ähnlich: Vielleicht ist euer Browser nicht aktuell und somit nicht mit der Anwendung kompatibel. Vielleicht behindern auch hier Cache-Daten das Erzielen eines neuen Fortschritts. Die Daten könnt ihr mit wenigen Klicks löschen.



Schlechte Verbindung kann Ursache für Duolingo Probleme sein

Unabhängig davon ist auch eine schlechte Internetverbindung eine mögliche Problemquelle. Vielleicht haltet ihr euch an einem Ort auf, an dem der Empfang gestört ist, oder sogar in einem Land, in dem ihr das mobile Datenroaming nicht nutzen könnt.

Natürlich kann es auch sein, dass Duolingo selbst technische Probleme hat und der Dienst zeitweise ausfällt. Hier lohnt es sich, die sozialen Netzwerke und insbesondere die Kanäle von Duolingo zu verfolgen. Dort werden Störungen in der Regel zeitnah kommuniziert.