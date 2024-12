Flaconi Kundenservice – so könnt ihr das Unternehmen kontaktieren

Ihr habt etwas bei Flaconi bestellt und eine Frage zu einem Produkt oder ein Problem mit eurem Paket? Dann hilft euch der Kundenservice des Onlineshops weiter. Wir erklären euch, wie ihr Flaconi kontaktiert.

Kann man Flaconi telefonisch erreichen?

Flaconi ist ein Beauty-Onlineshop, der neben Parfüm auch Make-up und Pflegeprodukte im Angebot hat. Wurde euch ein falsches Produkt geliefert, kommt euer Paket gar nicht an, gibt es Schwierigkeiten mit einer Retoure oder habt ihr spezielle Fragen, erreicht ihr Flaconi auch über eine Hotline.

Die Telefonnummer des Kundenservice lautet 030/920363. Ihr könnt das Team montags bis freitags zwischen 09:00 und 18:00 Uhr erreichen. Die Hotline ist für euch kostenlos.

Flaconi per Kontaktformular anschreiben

Flaconi bittet darum, dass ihr euch mit euren Anliegen über das Kontaktformular an den Onlineshop wendet und nur in dringenden Fällen anruft. So geht ihr vor:

Besucht die Webseite von Flaconi und scrollt bis zum Ende der Seite. Unter „Kontakt“ findet ihr das Kontaktformular. Gebt euren Namen und eure E-Mail-Adresse in die Felder ein, damit der Kundenservice euch erreichen kann. Unter „Womit können wir helfen“ gebt ihr grob euer Anliegen an. Geht es bei der Anfrage um eine Bestellung, eine Retoure, den Newsletter, euer Kundenkonto oder bestimmte Produkte? Ins Kommentarfeld schreibt ihr nun eure Nachricht an das Flaconi-Team und bestätigt dann mit „Absenden“. Das Team verspricht, dass ihr innerhalb von 48 Stunden eine Antwort auf eure Anfrage per Mail bekommt.

Flaconi per E-Mail kontaktieren

Je nachdem, welches Anliegen ihr habt, könnt ihr auch spezielle Mailadressen nutzen, um euch an den Onlineshop zu wenden.

Für Presseanfragen steht die E-Mail-Adresse presse@flaconi.de bereit.

bereit. Habt ihr eine Frage rund um die Social-Media-Kanäle, schreibt ihr am besten an creators@flaconi.de .

. Ihr seid selbst Influencer und würdet gern mit Flaconi kooperieren? Dann wendet euch an kooperation@flaconi.de .

. Wenn ihr gern bei Flaconi arbeiten würdet, schickt ihr eure Bewerbung an jobs@flaconi.de.

Hier findet ihr den Flaconi Store

Die Berliner unter euch können Flaconi auch persönlich besuchen. Es gibt neben dem Onlineshop nämlich einen Flaconi Store in der Leipziger Straße 36 in 10117 Berlin. Hier findet ihr neben den üblichen Beautyprodukten auch noch einen Friseur. Den Flaconi Store erreicht ihr telefonisch unter 030/20674990.

Wichtig: Das GIGA-Team stellt euch die Kontaktmöglichkeiten zu Flaconi bereit, ist aber nicht selbst für den Dienst des Unternehmens zuständig.

