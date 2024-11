Forbidden Mods: Ist die Modding-Plattform legal oder illegal?

Viele Modder nutzen die Modifikationen der Seite Forbidden Mods für ihren Landwirtschafts-Simulator. Aber ist das legal? Wir klären euch auf.

Was ist Forbidden Mods?

In den heutigen Zeiten des Internets sind Videospiele so gut wie nie fertig. Updates und Patches sorgen dafür, dass Gamer stetig Zugang zu neuen Inhalten, sowie Funktionen bekommen. Aber auch die Spieler und Spielerinnen selber können große Taten vollbringen und sorgen mit Modifikationen dafür, dass die Grafik oder grundlegende Bausteine des Spiels komplett verändert werden können. Durch diese Vorgehensweise halten sich Videospiele wie Skyrim – welches 2011 veröffentlicht wurde – seit Jahren ganz oben in der Rangliste. Auch der Landwirtschafts-Simulator konnte sich über die Zeit eine große Modding-Community aufbauen und stellt mit Forbidden Mods eine inoffizielle Plattform zur Verfügung, die sich eingehend mit der Modifikation des Spiels befasst. Wir verraten euch, ob ihr diese Plattform legal nutzen dürft und was euch dort erwartet.



Ist Forbidden Mods legal oder illegal?

Auch wenn die Modifikationen der Plattform Forbidden Mods euren Landwirtschafts-Simulator grundlegend verändern können und euch der Name der Seite vielleicht abgeschreckt hat, dürft ihr die Seite dennoch legal nutzen. Da die Entwickler von Giants Software – die hinter der beliebten Farming-Simulation stecken – ziemlich offen mit der Unterstützung von frei angebotenen Mods umgehen, braucht ihr euch auch keine Gedanken um rechtliche Folgen zu machen. Forbidden Mods möchte lediglich die erste Anlaufstelle sein, wenn es um die Modifikation des Landwirtschafts-Simulators geht und ihr euch näher mit dieser beschäftigen möchtet. Dabei richtet sich die Seite mit ihrem breit angelegten Forum sowohl an Spieler als auch an Modder, um eine ausgeglichene Plattform zu schaffen.



Was ist der Landwirtschafts-Simulator?

Der Landwirtschafts-Simulator existiert seit 2008 und wird von den Entwicklern hinter der Schweizer Firma Giants Software mit jährlichen Upgrades versorgt. Jedes Upgrade stellt ein komplett neues Spiel dar und kann neue grundlegende Funktionen in der Spielweise oder den Inhalten aufweisen. Wie es der Name schon verrät, lässt euch das Videospiel ganz in den Alltag von Landwirten eintauchen und bringt dabei sowohl die schönen als auch die schwierigen Seiten des Lebens mit. Neben der Zucht von Tieren und dem Bewirten der Felder spielt in der Simulation nämlich auch der richtige Umgang mit eurem Vermögen eine große Rolle, um das Landleben genießen zu können. Die aktuelle Version des Landwirtschafts-Simulators findet ihr zum Kaufen auf Amazon.

