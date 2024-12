Für Autofahrer kaum auszuhalten: Diese Uhrzeiten und Tage solltet ihr meiden

Ihr empfindet das Autofahren als stressig? Dann seid ihr vielleicht einfach zur falschen Uhrzeit unterwegs. Wir verraten euch, wann der Verkehr auf den Straßen euren Stresspegel unnötig in die Höhe treibt.

Zu diesen Zeiten sind Deutschlands Autofahrer am meisten gestresst

Für die einen bedeutet Autofahren pure Entspannung, für die anderen ist der Straßenverkehr die reine Folter. Carwow hat nun herausgefunden, dass es unter anderem an der Tageszeit liegen kann, wenn ihr beim Autofahren puren Stress verspürt. Wann der ungünstigste Zeitpunkt ist, um sich hinter das Steuer zu setzen, kommt ganz auf das Bundesland an. Manche kämpfen schon morgens mit dem Verkehr, andere eher am Abend.

Im Video verraten wir außerdem, wie auch das Parken stressfreier wird.

Der frühe Vogel ... fängt den Stress: Hier ist morgens die Hölle los

In Rheinland-Pfalz wohnen anscheinend die Frühaufsteher des Landes. Schon um 06:00 Uhr morgens sind die Menschen hier beim Autofahren extrem gestresst. In Bayern herrscht um 07:00 Uhr schon genervte Stimmung auf den Straßen und in Hessen ist 08:00 Uhr die Zeit, die ihr lieber meiden solltet. In Berlin und Niedersachsen brennt um 09:00 Uhr die Luft.

Wo die Mittagszeit zur Stauzeit wird

Um 11:00 Uhr wird es in Bremen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen kritisch, wenn es um den Stresslevel hinterm Steuer geht. Wohnt ihr in Hamburg, ist um 13:00 Uhr auf den Straßen so viel los, dass ihr womöglich völlig verschwitzt aus dem Auto steigt, wenn ihr endlich am Ziel angekommen seid.

Feierabendverkehr – hier müsst ihr warten

Bei den Sachsen ist schon um 15:00 Uhr einiges auf der Straße los. Um 16:00 Uhr heißt es für viele Menschen: Feierabend und ab ins Auto, um endlich nach Hause zu fahren. Doch Pustekuchen.

In Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland sowie in Baden-Württemberg wird euer Stresslevel um diese Uhrzeit so richtig in die Höhe getrieben. In Brandenburg und Sachsen-Anhalt sind Autofahrer um 17:00 Uhr am meisten gestresst. 18:00 Uhr ist in Schleswig-Holstein eine schlechte Zeit zum Autofahren.

Diese Wochentage stressen im Straßenverkehr am meisten

Montags solltet ihr das Auto am besten in Niedersachsen, Brandenburg und Hessen stehen lassen. Der Dienstag wird in NRW als super stressig empfunden, während am Mittwoch in Schleswig-Holstein, Hamburg und Sachsen die Straßen brodeln. Berlin, Bremen und Bayern haben am Donnerstag den meisten Stress beim Autofahren.

Samstags ist in Sachsen-Anhalt zu viel los. Sonntag scheint der schlechteste Tag, um mit dem Auto unterwegs zu sein: In Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Baden-Württemberg sind die Menschen dann am meisten gestresst.

So wurde das Stresslevel der Autofahrer ermittelt

Carwow hat für diese Analyse Social Media und eine KI genutzt. Genauer gesagt hat das Team untersucht, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Autofahrer Tweets posteten, die einen gestressten Eindruck machen. Insgesamt wurden 171.000 Tweets ausgewertet.

