Kein Paradies für Autofahrer: Das sind die größten Ärgernisse in eurem Bundesland

Gestresste Autofahrer sind leider Alltag auf unseren Straßen. Wir verraten euch, welche Dinge in verschiedenen Bundesländern am meisten nerven.

Autofahrer im Stress: Nichts als Ärger hinterm Steuer

Mit Sicherheit fallen euch tausend Dinge ein, die Autofahrer zur Verzweiflung bringen können. Carwow wollte es genauer wissen und hat Stressfaktoren analysiert, die zwischen 2017 und 2022 im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr gepostet wurden. In die Analyse flossen 171.000 Tweets ein, die mithilfe des TensiStrength-Tools zwischen gestresst (- 2) und extrem gestresst (- 5) eingestuft wurden.

Die Analyse bringt es ans Licht: Wir Deutschen sitzen öfter mal verärgert hinter dem Steuer. Dabei überrascht es vielleicht, dass der Grund nicht immer derselbe ist. Die häufigsten Ärgernisse unterscheiden sich zwischen den einzelnen Bundesländern. Dabei lässt sich aber so mancher Trend erkennen. Wir verraten, was in den einzelnen Bundesländern Autofahrer am meisten aufregt.

Gefährliche Autofahrer in der Überzahl

Dieser Stressfaktor ist nicht zu toppen: Die meisten Autofahrer in Deutschland wettern über andere Autofahrer, die als gefährlich wahrgenommen werden. Diese begegnen euch tagtäglich in den Innenstädten oder auf der Autobahn. Sie sind meist viel zu schnell unterwegs und gehen das volle Risiko ein, wenn es um Überholmanöver geht.

Das heißeste Pflaster scheint in Bremen zu liegen. 78,8 Prozent der Tweets sprechen eine deutliche Sprache. Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg haben eines gemein: 64 Prozent der Tweets richten sich gegen gefährliche Autofahrer. Auch in Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz sind Kraftfahrer, die zur Gefahr werden, das größte Ärgernis.

Diese verrückten Fahrzeuge könnten auch zum Stressfaktor werden, wenn sie euch begegnen:

Schlaglöcher und Radler sorgen für Ärger im Norden

In Schleswig-Holstein herrscht Einigkeit. Schlaglöcher sind das größte Ärgernis. Das nördlichste Bundesland ist anscheinend eine leidige Buckelpiste, denn 100 Prozent der Tweeter mäkeln über Schlaglöcher. Auch in Sachsen sind Schlaglöcher der größte Stressfaktor. In Zahlen liegen wir hier bei 72,7 Prozent.

Die Berliner und die Bewohner Niedersachsens machen sich zu diesem Thema ebenfalls kräftig Luft und bringen es auf 57,7 beziehungsweise 75 Prozent.

Im Norden sind Autofahrer von Radlern genervt. Am Lenker sitzen Touristen wie Berufstätige, die mit dem Rad einfach schneller von A nach B kommen. Dabei sorgen Pedalritter für so manches Ärgernis. Wenn ihr in Mecklenburg-Vorpommern oder Hamburg lebt, kennt ihr das Problem. Aber auch im südlichen Bayern ärgert man sich über Radler am meisten.

Brandenburg tanzt statistisch aus der Reihe und zeigt sich am meisten von der Parksituation genervt. Gemeint sind Parksünder oder die angespannte Parksituation in Innenstädten.

