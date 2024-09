Gaunerzinken: Dieses Zeichen solltet ihr nicht an eurem Haus finden

Gauner kennen eine Geheimsprache. Gaunerzinken wirken unscheinbar, verheißen aber nichts Gutes. Wir verraten euch, was die Zeichen bedeuten.



Was sind Gaunerzinken?

Gauner sind clever. Für die Kommunikation innerhalb der Banden haben sie sich eine eigene Sprache zurechtgelegt. Diese Zeichensprache fällt kaum auf. Ein Kreuz an der Haustür, fünf Kreise am Gartenzaun oder eine Zackenlinie am Briefkasten. Was ihr vielleicht für eine Schmiererei gehalten habt, verrät Gaunern einiges über euch und euer Zuhause. Wer die Gaunersprache versteht, weiß dann zum Beispiel, ob sich in eurem Zuhause ein Einbruch lohnt, ob ein Hund im Haus lebt oder wann niemand daheim ist.

Die Gaunersprache ist nicht neu. Schon im Mittelalter gab es Geheimsprachen dieser Art. Als Vorläufer der Gaunerzinken gelten Mordbrennerzeichen, die im 16. Jahrhundert entstanden. Seit dem 18. Jahrhundert nutzen vornehmlich Einbrecher Gaunerzinken.

Wo werden Gaunerzinken angebracht?

Auch hier sind Diebe gewieft. Die Kennzeichnung kann sich an verschiedenen Stellen direkt am Haus oder woanders auf dem Grundstück, befinden. Die beliebtesten Orte für die Kennzeichnung:

Rahmen der Haustür

Griff der Haustür

Hauswand

Fensterladen

Gartenzaun

Gehweg vor dem Haus

Garage

Gartenhaus

Mülltonne

Was bedeuten Gaunerzinken?

Nun möchten wir euch nicht länger auf die Folter spannen und einige beliebte Gaunerzinken und deren Bedeutung verraten:

Eine waagerechte und drei senkrechte Linien = Hier ist etwas zu holen.

Kreis mit einem Kreuz = Hier gibt es Essen.

Dreieck = Hier lebt eine alleinstehende Frau.

Raute = Das Haus ist unbewohnt.

Zwei waagerechte Striche und drei senkrechte Striche = Hier ist Geld zu holen.

Halbkreis nach unten mit Kreuz darauf = Hier lebt kein Mann im Haus.

Gezackte Linie = Hier kann ein bissiger Hund gefährlich werden.

Ein waagerechter und zwei senkrechte Striche = Hier leben alte Leute.



Auch Gauner gehen mit der Zeit. Mit modernen Gaunerzinken kommunizieren die Diebe, wo gerade niemand zu Hause ist und es sich leicht einbrechen lässt. So werden entweder Werbezettel oder ein Stück Plastik oder Papier zwischen Tür und Rahmen geklemmt.

Soll der Trick weniger auffallen, werden transparente Klebestreifen über dem Türschloss befestigt. Auch das Verrücken von Gegenständen wie Mülltonnen oder Blumentöpfen gehört in diese Kategorie. Bleiben die Zinken über mehrere Tage unverändert, ist sicher, dass niemand zu Hause ist. Wenn ihr euch vor Einbrüchen sicherer fühlen wollt, könnten Überwachsungskameras helfen.

