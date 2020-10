Folge Deutscher Titel Originaltitel Joyn ProSieben

1 (343) Ohne Netz und doppelten Boden Nothing Left To Cling To 29.04.2020 06.05.2020

Die dramatischen Ereignisse im Nebel haben alles verändert: Nach dem Wanderausflug trennen sich Maggie und Jackson. Alex, Richard und Meredith werden gefeuert, zudem wird Meredith zu Sozialstunden verdonnert. Während Jo eine Therapie in einer Klinik antritt, ist die frisch gebackene Mutter Teddy mit ihrer neuen Rolle völlig überfordert. Derweil lernen sich Amelia und Link besser kennen. Eine unerwartete Nachricht wirft sie jedoch aus der Bahn. (Text: ProSieben)

2 (344) 150 Meter Back In The Saddle 06.05.2020 13.05.2020

Koracick wurde zum ärztlichen Direktor befördert - sehr zum Missfallen von Owen und Bailey. Die frustrierte Bailey drillt die Assistenzärzte, um dabei so etwas wie Freude zu empfinden. Owen behandelt einen verunglückten E-Roller-Fahrer, der im Schockraum kollabiert. Es gelingt ihm, ihn zu reanimieren. Als Koracick dazukommt, verpasst Owen ihm versehentlich eine Ladung mit dem Defibrillator - mit der Folge, dass er sich seinem Vorgesetzten nur noch auf 150 Meter nähern darf. (Text: ProSieben)

3 (345) Wiedervereint Reunited 13.05.2020 20.05.2020

Im Grey Sloan Memorial irrt eine verwirrte ältere Koreanerin durch die Gänge. Es stellt sich heraus, dass sie auf der Suche nach Bertram Hollister ist, der dort operiert wird. Die beiden hatten sich vor 60 Jahren ineinander verliebt. Heidi und Haylee werden derweil ins Pac-North gerufen. Ihre Schwester Heather hat nach einem schweren Unfall keine Hirnaktivität mehr, sodass die beiden entscheiden müssen, ob die lebenserhaltenden Maschinen abgeschaltet werden sollen. (Text: ProSieben)

4 (346) Vom Himmel gefallen It's Raining Men 20.05.2020 27.05.2020

Owen besucht während seines Vaterschaftsurlaubs das Pac-North. Nach der Versorgung eines Notfallpatienten bietet Alex ihm die Stelle als Leiter der Traumatologie an. Koracick will derweil eine aufwändige Operation filmen lassen, um dem Grey Sloan Memorial gute Publicity zu verschaffen. Jackson macht ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung. Und während Bailey überraschende Nachrichten erhält, sorgt Meredith unfreiwillig für Negativschlagzeilen. (Text: ProSieben)

5 (347) Ich bin schwanger Breathe Again 27.05.2020 03.06.2020

Zola muss operiert werden. Meredith will ihre Tochter nicht allein lassen und verpasst dadurch ihren Gerichtstermin. Maggie und Amelia leisten ihr während der Operation Gesellschaft. Maggie stellt dabei ernüchtert fest, dass die Chirurgie ihre einzig wahre Liebe und Leidenschaft ist, und Amelia ist sich sicher, dass sie durch das Baby auf ewig an Link gebunden sein wird. Indes will Bailey Ben nach dessen Nachtschicht von der Schwangerschaft erzählen. Doch dazu kommt es nicht. (Text: ProSieben)

6 (348) Das Flüstern im Walde Whistlin‘ Past The Graveyard 03.06.2020 10.06.2020

Es ist Halloween. Jo hilft im Pac-North aus, wo mehrere Patienten kollabiert sind. Es stellt sich heraus, dass ihnen verdorbenes Blut transfundiert wurde. Indes begrüßt Alex einige potentielle Investoren. Zunächst verlaufen die Verhandlungen nach Plan, bis bei Bauarbeiten für den neuen Flügel mehrere Skelette entdeckt werden. Bailey bittet Amelia um Rat, wie sie ihr ständiges Bedürfnis, in Tränen auszubrechen, unterdrücken kann. (Text: ProSieben)

7 (349) Wider besseres Wissen Papa Don't Preach 10.06.2020 17.06.2020

Amelia teilt Owen mit, dass Link und sie ein Baby erwarten. Owen reagiert jedoch mit Unverständnis auf die Neuigkeit und lässt seine schlechte Laune daraufhin an einer Patientin aus. Richard bekommt Besuch von seinem Bruder Chris und dessen Tochter Sabrina, die einen großen, schnell wachsenden Herztumor hat. Maggie geht davon aus, dass sie ihre Cousine operiert - aber sowohl Sabrina als auch Chris sind dagegen. (Text: ProSieben)

8 (350) Mein Tag My Shot 17.06.2020 24.06.2020

Es ist der Tag von Merediths Verhandlung. Als sie vor Gericht unerwartet auf Dr. Paul Castello trifft, verliert sie die Nerven, denn Castello ist maßgeblich für Dereks Tod verantwortlich. Alex springt daraufhin für seine Freundin in die Bresche, doch kann er die Ärztekommission von Merediths Fähigkeiten als Chirurgin wirklich überzeugen? Indes steht Maggie nach Sabrinas Tod immer noch komplett neben sich und ertränkt ihren Kummer in Alkohol. (Text: ProSieben)

9 (351) Zuhause Let's All Go To The Bar 26.08.2020 02.09.2020

Meredith ist nach ihrer Zwangspause zurück im Grey Sloan Memorial und wird von der Belegschaft herzlich begrüßt. Während sich herausstellt, dass Amelia bereits in der 24. Schwangerschaftswoche ist, erhält die ebenfalls schwangere Bailey eine traurige Nachricht. Auf Station 19 wurde ein Neugeborenes abgegeben. Jo, die sich bei Safe Haven als Freiwillige gemeldet hat, holt das Baby ab, nimmt es aber mit nach Hause, statt es der Sozialarbeiterin zu übergeben. (Text: ProSieben)

10 (352) Die längste Nacht Help Me Through The Night 02.09.2020 09.09.2020

Nach dem verheerenden Unfall in Joe's Bar haben die Ärzte des Grey Sloan Memorial alle Hände voll zu tun, um das Leben ihrer schwer verletzten Kollegen zu retten. Während sich Meredith um den kollabierten Schmitt kümmert, versucht Webber, der niedergeschlagenen Bailey nach deren Fehlgeburt Trost zu spenden. Amelia ist sich indes nicht sicher, wie sie Link beibringen soll, dass sie bereits in der 24. Schwangerschaftswoche ist und er unter keinen Umständen als Vater in Frage kommt. (Text: ProSieben)

11 (353) Bittere Pille A Hard Pill To Swallow 16.09.2020 16.09.2020

Maggie kann mit dem Tod ihrer Cousine nicht umgehen und kündigt ihren Job. Webber macht sich große Sorgen um seine Tochter. Von Catherine kann er in dieser schweren Zeit keinen Trost erwarten, denn sie ist weiterhin von Eifersucht getrieben und wacht mit Argusaugen über ihren Mann. Derweil tritt Bailey nach ihrer Fehlgeburt wieder den Dienst an, Amelia teilt Link mit, dass er nicht der Vater ihres ungeborenen Kindes ist, und Meredith lernt den neuen Kinderarzt besser kennen. (Text: ProSieben)

12 (354) Das letzte Abendmahl The Last Supper 16.09.2020 23.09.2020

Catherines und Richards Hochzeitstag steht an. Als die Streithähne Maggie und Jackson aufeinandertreffen, gerät das Dinner aus den Fugen. Jackson hat zudem Vic eingeladen, die ihren Kollegen Dean im Schlepptau hat - als Blind Date für Maggie. Schmitt ist indes noch immer krankgeschrieben. Als er erfährt, dass sein Onkel Saul im Sterben liegt, macht er sich gemeinsam mit Nico auf den Weg ins Hospiz. Saul weiß allerdings nicht, dass sein Neffe schwul ist. (Text: ProSieben)

13 (355) Darf ich bitten? Save The Last Dance For Me 23.09.2020 30.09.2020

Der Zustand von DeLucas Patientin Suzanne verschlechtert sich rapide; Dr. Riley lehnt jedoch eine Medikamentenzugabe ab. Stattdessen legt DeLuca sich mächtig ins Zeug, um Suzannes komplizierte Krankengeschichte zu entschlüsseln. Als er von Bailey mitgeteilt bekommt, dass Meredith von nun an ihre Ärztin ist, ist er außer sich vor Wut. Indes wird ein Paar eingeliefert, das durch einen Bärenangriff schwer verletzt wurde, und Webber tritt seinen Dienst im Grey Sloan Memorial an. (Text: ProSieben)

14 (356) Im Alleingang A Diagnosis 07.10.2020 07.10.2020

Der Zustand von DeLucas Patientin Suzanne verschlechtert sich rapide; Dr. Riley lehnt jedoch eine Medikamentenzugabe ab. Stattdessen legt DeLuca sich mächtig ins Zeug, um Suzannes komplizierte Krankengeschichte zu entschlüsseln. Als er von Bailey mitgeteilt bekommt, dass Meredith von nun an ihre Ärztin ist, ist er außer sich vor Wut. Indes wird ein Paar eingeliefert, das durch einen Bärenangriff schwer verletzt wurde, und Webber tritt seinen Dienst im Grey Sloan Memorial an. (Text: ProSieben)

15 (357) Der tollste Job der Erde Snowblind 14.10.2020 14.10.2020

Ein heftiger Schneesturm fegt über Seattle. Einer von Cormacs Patienten braucht dringend eine neue Leber, die in einer nur fünf Kilometer entfernten Klinik zur Abholung bereitliegt. DeLuca bietet an, die Leber zu Fuß zu holen. Meredith schafft es nicht, ihn von der Idee abzubringen. Indes ist Schmitt auf der Suche nach einer Patientin, die sich einfach aus dem Staub gemacht hat, und Webber lernt eine gewisse Tess kennen, die sich als Assistenzärztin ausgibt. (Text: ProSieben)

16 (358) Abschiedsbriefe Leave A Light On 21.10.2020 21.10.2020

Webber, Bailey, Jo und Meredith erreichen unerwartet Briefe von Alex. Während sie den überraschenden Grund für sein Verschwinden erfahren, begeben sie sich auf eine Reise durch ihre gemeinsame Vergangenheit am Grey Sloan. (Text: ProSieben)

17 (359) Wie hoch ist dein Preis? Life On Mars? Vsl. 28.10.2020 Vsl. 28.10.2020

18 (360) Pro-Bono-OP-Tag Give A Little Bit Vsl. 04.11.2020 Vsl. 04.11.2020.

19 (361) Liebe meines Lebens Love Of My Life Vsl. 11.11.2020 Vsl. 11.11.2020.

20 (362) Ungewissheit Sing It Again Vsl. 18.11.2020 Vsl. 18.11.2020