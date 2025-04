„Grey’s Anatomy“ Staffel 21: Wann kommt Folge 2?

Es ist soweit! Die lang ersehnte 21. Staffel von „Grey’s Anatomy“ startet endlich in Deutschland. Alle Infos zum Starttermin und den neuen Folgen findest du hier.

„Grey’s Anatomy“: Start für Staffel 21 in Deutschland

Am „Grey Sloan Memorial Hospital“ steht erneut alles auf dem Spiel – spannende Notfälle, dramatische Entscheidungen und emotionale Schicksale bestimmen den Klinikalltag. Die beliebte Serie „Grey’s Anatomy“ geht mit 18 neuen Folgen in ihre 21. Staffel und sorgt wieder für mitreißende Momente.

Die 21. Staffel von „Grey’s Anatomy“ läuft in den USA bereits seit dem 26. September 2024. Auch in Deutschland müssen Fans nicht mehr lange warten: Disney+ hat den Starttermin verkündet – ab dem 28. April 2025 erscheint jeden Montag eine neue Folge aus dem „Grey Sloan Memorial“ auf dem Streamingdienst. Folge 2 erscheint demnach am 5. Mai 2025.

Fans können sich besonders freuen: Ellen Pompeo kehrt in zahlreichen Folgen als Meredith Grey zurück. Außerdem ist Jason George als Ben Warren wieder dabei, der nach sieben Jahren bei „Seattle Firefighters“ mit Staffel 21 wieder in den Hauptcast von „Grey’s Anatomy“ zurückkehrt.

Einen ersten Einblick in die 21. Staffel von „Grey’s Anatomy“ liefert der offizielle Trailer. Schaut direkt rein:

Wann ist die Free-TV-Premiere von „Grey’s Anatomy“ Staffel 21?

Die 21. Staffel von „Grey’s Anatomy“ wird auch im Free-TV auf dem Privatsender ProSieben sowie auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen sein. Ein genaues Datum für die Free-TV-Premiere steht jedoch noch nicht fest. Basierend auf den bisherigen Veröffentlichungszeiträumen ist zu erwarten, dass die neuen Folgen kurz nach ihrer Streaming-Premiere auf Disney+ auch kostenlos im Free-TV verfügbar sein werden.

„Grey’s Anatomy“ Staffel 21: Übersicht aller Folgen

Wegen des Streiks der Drehbuchautoren hatte die 20. Staffel von „Grey’s Anatomy“ nur zehn Folgen. Doch mit der kommenden 21. Staffel gibt es eine deutliche Erweiterung – sie umfasst 18 Folgen. In der folgenden Übersicht seht ihr, wann sie in Deutschland erscheinen:

Folge 1 : „Wenn Wände reden könnten“ (Original: „If Walls Could Talk“) – 28. April 2025

: „Wenn Wände reden könnten“ (Original: „If Walls Could Talk“) – Folge 2 : „Geistliche Unterstützung“ (Original: „Take Me To Church“) – 05. Mai 2025

: „Geistliche Unterstützung“ (Original: „Take Me To Church“) – Folge 3 : „Klarsehen“ (Original: „I Can See Clearly Now“) – 12. Mai 2025

: „Klarsehen“ (Original: „I Can See Clearly Now“) – Folge 4 : (Original: „This One’s For The Girls“) – 19. Mai 2025

: (Original: „This One’s For The Girls“) – Folge 5: (Original: „You Make My Heart Explode“) – 26. Mai 2025

(Original: „You Make My Heart Explode“) – Folge 6 : (Original: „Night Moves“) – 02. Juni 2025

: (Original: „Night Moves“) – Folge 7 : (Original: „If You Leave“) – 09. Juni 2025

: (Original: „If You Leave“) – Folge 8 : (Original: „Drop It Like It’s Hot“) – 16. Juni 2025

: (Original: „Drop It Like It’s Hot“) – Folge 9 : (Original: „Hit The Floor“) – 23. Juni 2025

: (Original: „Hit The Floor“) – Folge 10 : (Original: „Jump (for My Love)“) – 30. Juni 2025

: (Original: „Jump (for My Love)“) – Folge 11 : (Original: „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“) – 07. Juli 2025

: (Original: „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“) – Folge 12 : (Original: „Ridin’ Solo“) – 14. Juli 2025

: (Original: „Ridin’ Solo“) – Folge 13 : (Original: „Don’t You (Forget About Me)“) – 21. Juli 2025

: (Original: „Don’t You (Forget About Me)“) – Folge 14 : (Original: „Love In The Ice Age“) – 28. Juli 2025

: (Original: „Love In The Ice Age“) – Folge 15 : (Original: „Bust Your Windows“) – 04. August 2025

: (Original: „Bust Your Windows“) – Folge 16 : (Original: „Papa Was A Rollin’ Stone“) – 11. August 2025

: (Original: „Papa Was A Rollin’ Stone“) – Folge 17 : (Original: „Love You Like A Love Song“) – 18. August 2025

: (Original: „Love You Like A Love Song“) – Folge 18: (Original: „How Do I Live“) – 25. August 2025

