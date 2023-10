Günstiger als bei Aldi: Samsung-Handy mit dickem Akku zum Mini-Preis bei Amazon

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Smartphone seid, das nicht viel kostet, eine lange Update-Garantie bietet und einen großen Akku besitzt, dann könnt ihr bei Amazon zuschlagen. Das kürzlich bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd verkaufte Samsung Galaxy A14 wird bei Amazon aktuell günstiger angeboten.

Amazon unterbietet Aldi bei Samsung-Handy

Originalartikel:

Aldi verkauft regelmäßig Smartphones von Samsung. Ab dem 25. Mai 2023 bekommt ihr mit dem Galaxy A14 ein neues Modell, welches für 169 Euro verkauft wird (bei Aldi anschauen). Es handelt sich ein lokales Angebot, das in den Märkten von Aldi Nord und Süd gilt. Die Stückzahl könnte also begrenzt sein. Enthalten ist eine Aldi-Talk-SIM-Karte mit einem Guthaben von 10 Euro. Es handelt sich um die LTE-Version. Zusätzlich gilt das Angebot auch im Onlineshop von Aldi. Dort kommen aber noch Versandkosten hinzu (bei Aldi im Onlineshop anschauen).

Andere Händler wollen für das gleiche Smartphone etwa 180 Euro haben. Da lohnt sich dann eher das bessere 5G-Modell, welches aktuell bei MediaMarkt für 189 Euro verkauft wird (bei MediaMarkt anschauen). So oder so sind beide Smartphones noch nicht lange auf dem Markt und somit von der 5-Jahre-Update-Garantie von Samsung abgedeckt. Hier habt ihr also wirklich die nächsten fünf Jahre Ruhe.

Leider haben die neuen Samsung-Handys aber auch einen großen Nachteil. Sie kommen ohne Netzteil. Das müsst ihr euch optional günstig bei Amazon kaufen (bei Amazon anschauen). Ein Kabel ist immerhin noch dabei.

Diese Samsung-Einstellungen müsst ihr bei einem neuen Handy ändern:

Samsung Einsteiger-Tipps: Diese Einstellungen solltet ihr ändern! Abonniere uns

auf YouTube

Was kann das Samsung Galaxy A14?

Das Samsung Galaxy A14 ist ein solides Einsteiger-Smartphone mit 6,6 Zoll großem FHD+-Display, einem 8-Kern-Prozessor, 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher. Letzterer kann tatsächlich noch per microSD-Karte erweitert werden. Es gibt eine Dual-SIM-Funktion und eine 50-MP-Hauptkamera. Zudem sticht der 5.000-mAh-Akku hervor, der in Kombination mit der weiteren Ausstattung eine lange Laufzeit bieten soll. Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar noch alte Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinkenstecker anschließen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.