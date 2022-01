Tarif-Bundles mit Smartphones gibt es wie Sand am Meer, doch auch wer lieber eine Konsole zum Handyvertrag sucht, wird bei diversen Anbietern fündig. GIGA listet die aktuell besten Angebote zum Thema Handytarif mit PS5, Xbox und Nintendo Switch.

PS5 und Xbox Series X komplett ausverkauft? Switch OLED überall zu teuer? Der Rohstoffmangel macht sich auch am Konsolenmarkt bemerkbar. Man muss aber nicht verzweifeln, denn wer zeitgleich auf der Suche nach einem Mobilfunktarif ist, kann bei vielen Anbietern eine Konsole als Prämie zum Handyvertrag im Netz von Telekom, Vodafone sowie o2 bekommen und dabei auch noch Geld sparen. Wir haben uns die Angebote ganz genau angesehen, sämtliche Kosten ausgerechnet und präsentieren euch im Folgenden die in unseren Augen besten Deals. Beachtet allerdings, dass die Konsolen-Tarif-Bundles auch schnell ausverkauft sein können.

PlayStation 5 mit Handyvertrag

Aktuell ist die begehrte Konsole so gut wie überall ausverkauft (checkt hier die Verfügbarkeit) und selbst als Prämie zum Tarif regelmäßig vergriffen. Diese Angebote sind noch zu haben:

PS5 mit Handyvertrag im o2-Netz

Das wohl beliebteste Angebot mit der PS5 Digital Edition hat o2 auf Lager, es ist jedoch immer schnell ausverkauft, bei Interesse solltet ihr deshalb nicht allzu lange zögern. Die Lieferzeit beträgt 5 Wochen, neben dem „Free M“ stehen noch weitere Tarife zur Auswahl. 100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme machen den Deal besonders attraktiv:

PS5 Digital Edition + 2. Controller + o2 Free M Tarif: 20 GB LTE/5G (max. 300 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im o2 -Netz Kosten: 39,99 Euro im Monat + einmalig 45,98 Euro (Zuzahlung + Anschlussgebühr + Versand) = 1.005,74 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten 100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme Aktuelle Online-Bestpreise laut idealo.de: 700 Euro Konsole) + 60 Euro (Controller) Effektive Tarifkosten: Gesamtkosten minus idealo-Preis und Bonus = 145,74 Euro (entspricht 6,07 Euro im Monat) Lest hier mehr zum Angebot: PS5 mit Handyvertrag bei o2



PS5 mit Handyvertrag im Vodafone-Netz

Falls ihr das Vodafone-Netz bevorzugt, könnt ihr bei flymobile.de die Konsole mit Handyvertag in der Disc Edition vorbestellen. Allerdings ist der Liefertermin nicht bekannt:

PS5 Disc Edition + Vodafone Smart XL Tarif: 40 GB LTE/5G (max. 500 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im Vodafone -Netz Kosten: 49,99 Euro im Monat + einmalig 49 Euro Zuzahlung = 1.248,76 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten 100 Euro Startguthaben , Anschlusspreis könnt ihr euch zurückholen Aktueller Online-Bestpreis für die PS5 Disc Edition laut idealo.de: 730 Euro Effektive Tarifkosten: Gesamtkosten minus idealo-Preis und Bonus = 418,76 Euro (entspricht 17,45 Euro im Monat)



PS5 mit „E wie einfach“-Stromvertrag

Außerdem habt ihr auch aktuell die Chance, euch beim Stromanbieter „E wie einfach“, eine Strom-Discount-Tochter von E.on, die PlayStation 5 (Disc Edition) plus 2. Controller und 2 Jahren PlayStation Plus als Prämie zum Stromtarif zu sichern. Zu den regulären Kosten des Tarifs (monatlicher Grundpreis + Preis je verbrauchter kWh) fällt eine einmalige Zuzahlung von 349 Euro an.

Wie der Deal genau aussieht, erklären wir euch hier:

Aktuell ausverkauft:

Xbox Series X mit Handyvertrag

Auch die Xbox Series X ist eine begehrte Konsole und oft vergriffen (checkt hier die aktuelle Verfügbarkeit). Wer nicht nur das Microsoft-Flaggschiff sucht, sondern auch einen Handytarif gebrauchen kann, sollte diese Angebote kennen. Die Lieferzeit beträgt jeweils nur wenige Tage.

Xbox Series X mit Handyvertrag im o2-Netz

Microsoft Xbox Series X + o2 Free M Tarif: 20 GB LTE/5G (max. 300 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im o2 -Netz Kosten: 39,99 Euro im Monat + einmalig 45,98 Euro (Zuzahlung + Anschlussgebühr + Versand) = 1005,74 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten. 100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme Aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de für die Xbox Series X: 600 Euro Effektive Tarifkosten: Gesamtkosten minus idealo-Preis und Bonus = 305,74 Euro (entspricht 12,74 Euro im Monat) Lest hier mehr zum Angebot: Xbox Series X mit Handyvertrag bei o2



Xbox Series X mit Handyvertrag im Vodafone-Netz

Microsoft Xbox Series X + Vodafone Smart XL Tarif: 40 GB LTE/5G (max. 500 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im Vodafone -Netz Kosten: 39,99 Euro im Monat + einmalig 3,99 Euro Zuzahlung = 963,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten 100 Euro Startguthaben , Anschlusspreis könnt ihr euch zurückholen Aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de für die Xbox Series X: 600 Euro Effektive Tarifkosten: Gesamtkosten minus idealo-Preis und Bonus = 263,75 Euro (entspricht 10,99 Euro im Monat)



Welche Konsole ist besser: Xbox Series X oder PS5? Erfahrt es in diesem kurzen Video:

Nintendo Switch OLED mit Handyvertrag

Auch die neue Nintendo Switch OLED war zweitweise überall ausverkauft und ist in Kombination mit einem Handyvertrag günstig erhältlich:

Nintendo Switch OLED mit Handyvertrag im Vodafone-Netz

Nintendo Switch OLED + otelo Allnet-Flat Classic Tarif: 15 GB LTE (max. 50 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im Vodafone -Netz Kosten: 19,99 Euro im Monat + einmalig 99 Euro Zuzahlung = 578,76 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten Anschlusspreis könnt ihr euch zurückholen Aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de für die Switch OLED: 360 Euro Effektive Tarifkosten: 578,76 Euro - 360 Euro = 218,76 Euro (entspricht 9,12 Euro im Monat)

Auch die normale Nintendo Switch (2019) im Bundle mit dem beliebten Fitness-Spiel „Ring Fit Adventure“ ist mit Vodafone-Handyvertrag erhältlich, lest hier mehr zum Angebot:

Hinweis: Die Rechnungen mit den günstigen Preisen gehen nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.