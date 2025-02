Heizung auf Sommerbetrieb umstellen – so macht ihr es richtig und spart Geld

Schon im Frühling kann die Heizung unter Umständen auf Sommerbetrieb umgestellt werden. Damit spart ihr Ressourcen und Heizkosten. Wir zeigen euch, wie es geht.

Warum ist die Umstellung der Heizung auf Sommerbetrieb notwendig?

Heizen ist in der kalten Jahreszeit unerlässlich. Damit die Heizung auf Temperatur kommt, leisten Brenner und Umwälzpumpe Schwerstarbeit. Das kostet immense Energie. Diese stammt bei den meisten Heizungsanlagen aus Erdöl oder Erdgas.

Im Sommer erwärmt die Sonne die Luft und die Heizungen werden entlastet. Die Heizung auf Sommerbetrieb umstellen heißt letztlich auch, die CO2-Emissionen zu verringern. Daneben spart ihr natürlich Kosten.

Wie ihr beim Heizen Energie spart und was gar nicht funktioniert, erfahrt ihr in diesem Video von familie.de:

Energie und Heizkosten sparen: 5 Mythen die nicht funktionieren

Heizung auf Sommerbetrieb umstellen: So geht’s

Bei neueren Heizungen müsst ihr euch nicht viele Gedanken machen. Die Heizung schaltet automatisch auf Sommerbetrieb um, abhängig von der Außentemperatur. Diese wird von Außensensoren überwacht. Der Grenzwert liegt bei 17 Grad Celsius. Erst wenn die Temperatur unter diesen Wert sinkt, springt die Heizung an.

Bei älteren Modellen müsst ihr selbst Hand anlegen. Einige Heizungsanlagen arbeiten mit getrennten Systemen für Heizung und Warmwasser. Hier lässt sich die Heizung über den Sommer komplett abschalten.

Viele Anlagen müssen jedoch auf Sommerbetrieb umgestellt werden. Das entsprechende Symbol hierfür ist ein Wasserhahn. Soll die Heizung wieder im Winterbetrieb laufen, dreht ihr den Schalter zurück in die Position „Wasserhahn und Heizkörper“.

Heizung auf Sommerbetrieb umstellen: Ab welcher Außentemperatur macht es Sinn?

Wann der beste Zeitpunkt für die Umstellung der Heizung auf Sommerbetrieb ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Das hängt vorrangig von der aktuellen Wetterlage und dem eigenen Temperaturempfinden ab. Steigen die Temperaturen schon im April auf angenehme Werte, wird die Heizung früher umgestellt, als wenn es im Mai noch kalt ist.

In der Regel wird von einem Ende der Heizperiode zum 30. April ausgegangen. Das ist allerdings flexibel zu betrachten. Spätestens am 1. Juni, wenn der meteorologische Sommer beginnt, sollte auch die letzte Heizungsanlage umgestellt sein. Um den 1. Oktober ist es dann an der Zeit, die Heizung wieder auf Winterbetrieb zurückzusetzen.

