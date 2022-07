Jetzt fallen die Preise beim iPad Air der 5. Generation. Wer nun den aktuell besten Preis zahlen will, der muss den folgenden Gutscheincode verwenden und macht so ein Hammer-Schnäppchen. Doch ihr müsst schnell sein, schon bald läuft das Angebot aus.

iPad Air 5 für nur 579 Euro: Mit diesem Trick zum besten Preis

Ein iPad Air 5 in der Wi-Fi-Variante mit 64 GB Speicher für nur 579 Euro? Gibt’s aktuell bei eBay von einem professionellen und mehrfach positiv bewerteten Verkäufer. Um auf den Preis zu kommen, müsst ihr allerdings den Gutscheincode „TECHNIKSOMMER“ im Bestellprozess eingeben. Dann reduziert sich nämlich der reguläre Preis von 629 Euro um 50 Euro auf besagte 579 Euro (bei eBay ansehen).

Apple iPad Air 2022 5. Generation Wi-Fi, 64 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2022 15:01 Uhr

Aktuell weit und breit der Bestpreis. Das nächstbeste Angebot startet erst bei 609 Euro (Preisvergleich ansehen). Immer noch günstiger als direkt bei Apple (679 Euro), aber halt auch teurer als der momentane „Trickpreis“ von 579 Euro. Unterm Strich: Das iPad Air 5 erlebt mit dem jetzigen Deal einen wahrnehmbaren Preisverfall. Erkennbar auch in der folgenden Preisverlaufskurve:

Abgesehen von Preisfehlen in der Vergangenheit, aktuell der beste Preis überhaupt. (Bildquelle: Idealo.de)

Lohnt sich das neue iPad Air der 5. Generation?

Doch solltet ihr nun deshalb zuschlagen, lohnt sich das iPad Ar 5 überhaupt? Und an wen richtet sich dieses Tablet-Modell von Apple? Das iPad 5 wurde erst in diesem Jahr vorgestellt. Es ist also noch brandneu und dürfte frühestens 2023 erneut aktualisiert werden. Mit dem M1-Chip ist das Tablet jetzt sogar so schnell wie ein noch immer aktuelles iPad Pro. Dank des M1-Chip laufen auch alle neuen Features vom künftigen iPadOS 16 wie Stage Manager. Noch über viele Jahre wird’s Updates geben. Ergo: Dieses iPad ist eine zukunftssichere Investition.

Das aktuelle iPad Air in bewegten Bildern:

iPad Air 5: Mit der Kraft des M1

Geeignet ist es vorderhand für alle Nutzerinnen und Nutzer, die gerne das Pro-Design ohne dicke Ränder und Homebutton haben wollen, aber eben nicht so viel Geld ausgeben wollen. Abstriche muss man machen bei der Kamera und teils beim Bildschirm. Letzterer ist zwar vollständig laminiert, beherrscht aber nicht die ProMotion-Technik. Sprich auf schnelle Bildraten mit bis zu 120 Hz müsst ihr verzichten.

Kurz und gut: Das iPad Air 5 ist ein Mittelklasse-Tablet mit der Rechenleistung aus der Profi-Liga. Im Grunde das perfekte Modell für jedermann, der etwas mehr verlangt, aber nicht zu viel Geld ausgeben möchte. Ärgerlich ist allein der knappe Standard-Speicher von 64 GB. Hier ist Apple unverständlich knausrig.