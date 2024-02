„Jujutsu Kaisen“: Deutsche Synchronisierung des Anime

Die deutschen Synchronstimmen von Yuuji, Satoru und Megumi sind nicht nur aus ihrem Anime bekannt. Alle Informationen zur deutschen Synchro von „Jujutsu Kaisen“ findet ihr im Folgenden.

Der deutsche Cast der Stimmen von „Jujutsu Kaisen“ ist groß und hat einige bekannte Stimmen inne. Verantwortlich für die bisherige Synchronarbeit ist das Oxygen Sound Studio mit Sitz in Berlin, mit der Dialogregie geführt von René Dawn-Claude, welcher auch ein Teil der deutschen Synchronisation von „Jujutsu Kaisen“ ist.

„Jujutsu Kaisen“ Staffel 2 mit deutscher Synchronisation im Stream

Die deutsche Synchronisierung für die zweite Staffel von „Jujutsu Kaisen“ ist bereits seit Spätsommer 2023 beendet. Ihr könnt die ersten beiden Staffeln ganz bequem bei Crunchyroll gucken oder alternativ „Jujutsu Kaisen 0“ auf Amazon kaufen oder leihen.

Alle weiteren Infos zu „Jujutsu Kaisen“ Staffel 2 Dub und der Originalfassung, findet ihr in unserem Artikel:

„Jujutsu Kaisen“: Deutsche Synchronsprecher im Überblick

Unter den deutschen Synchronstimmen von „Jujutsu Kaisen“ befinden sich Stimmen, die ihr bestimmt schon mal gehört habt. Beispielsweise Jannik Endemann, welcher einer der Synchronsprecher von „Naruto“ ist und dort Sasuke Uchiha eingesprochen hat.

Auch Tommy Morgenstern, bekannt unter anderem als Son-Goku in „Dragon Ball Z“ ist mit von der Partie. Morgenstern ist zudem Teil des Synchronsprecher-Casts von „Demon Slayer“. Mit Anne Düe hört ihr auch die deutsche Synchronstimme von Abby aus „The Last of Us Part II“ in dem Anime.

Im Folgenden findet ihr die deutschen Stimmen der Charaktere aus „Jujutsu Kaisen“ in einer Übersicht:

Charakter Deutsche Synchronstimme Megumi Fushiguro Jannik Endemann Nobara Kugisaki Katharina Schwarzmaier Satoru Gojou René Dawn-Claude Yuuji Itadori Jan Rohrbach Ryomen Sukuna Tommy Morgenstern Kiyotaka Ijichi Oliver Nitsche Aoi Todou Daniel Welbat Maki Zen'in Alice Bauer Mai Zen'in Anne Düe Panda Daniel Zillmann Suguru Getou Matthias Deutelmoser Toge Inumaki Carlos Fanselow Utahime Iori Ann Vielhaben Yoshinobu Gakuganji Raimund Krone Yuujis Großvater Hanns Jörg Krumpholz

Erkennt ihr nur anhand der Stimme, welcher Charakter noch von den gleichen Synchronsprechern vertont wurde?

