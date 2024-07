„Rick and Morty: Anime“: Release und alles, was ihr wissen müsst

„Rick and Morty“ hat eine riesige Anzahl an Fans und das aus guten Gründen. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass sich viele Zuschauer fragen, wann der Spin-off „Rick and Morty: The Anime“ anfängt und wo er ausgestrahlt wird. Im Folgenden beantworten wir euch die Fragen und verraten euch alles, was ihr zur Serie wissen müsst.

„Rick and Morty: The Anime“ startet noch dieses Jahr

„Rick and Morty: The Anime“ startet am 16. August in Deutschland. Immer freitags um 22:15 Uhr gibt es dann auf Adult Swim (Warner TV Comedy) bei Sky eine neue Episode des Spin-Offs. Insgesamt wird die Serie aus zehn Episoden bestehen, die jeweils circa 30 Minuten Laufzeit haben.

Neben dem offiziellen Starttermin gibt es außerdem einen neuen Trailer, der das Duo und den Rest der Familie Smith in Aktion zeigt. Zudem gewährt der Teaser einen weiteren Einblick in den Art-Style der Serie:

„Rick and Morty - The Anime“: Trailer

Eine neue Dimension für Rick und Morty

Bei „Rick and Morty: The Anime“ übernimmt Takashi Sano, der unter anderem an „Tower of God“, „Detektiv Conan“ und „Spice and Wolf“ bereits mitarbeitete, die Regie. Sano ist im „Rick and Morty“-Universum kein Unbekannter, denn er hat bereits mit seinen Anime-Kurzfilmen „Summer Meets God (Rick Meets Evil)“ und „Rick and Morty vs. Genocider“ sein Können unter Beweis gestellt. Jason Demarco und Joseph Chou sind bei der Serie die Executive Producer.

Was neben dem neuen Look auch anders sein wird, sind die deutschen Synchronstimmen. Denn dieses Mal hört ihr unter anderem Matthias Kupfer als Rick und Patrick Kropp als Morty. Im japanischen Original wird Rick von Yōhei Tadano und Morty von Keisuke Chiba gesprochen.

Worum geht es in „Rick and Morty: The Anime“?

Das Multiversum hat schon einige Versionen der Charaktere der Sendung hervorgebracht. Dieses Mal hängt Rick in einer Pseudowelt ab, Summer hilft Space Beth im Kampf gegen die „Galactic Federation“ und Morty verliebt sich in ein mysteriöses „zeitloses“ Mädchen (wie soll es auch anders sein). Die Wartezeit ist also für alle Fans nicht mehr allzu lange, bis sie die neuen Abenteuer von Rick und Morty sehen können.