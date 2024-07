„Emily in Paris“ Staffel 4: Starttermin im August

Endlich gibt es einen Starttermin für die vierte Staffel von „Emily in Paris“. Noch diesen Sommer geht es mit Emily zusammen nicht nur nach Paris, sondern auch in die italienische Hauptstadt. Nicht nur einen, sondern zwei Starttermine hat „Emily in Paris“ Staffel 4 bekommen. Diesen Sommer reist ihr mit Emily nicht nur nach Paris, denn es geht auch in die italienische Hauptstadt.

„Emily in Paris“ Staffel 4 soll Klarheit in die Stadt der Liebe bringen, denn das Finale der dritten Staffel hat einiges durcheinander gebracht. Die gute Nachricht vorweg: „Emily in Paris“ Staffel 4 ist in trockenen Tüchern und der Starttermin steht. Netflix verkündete die Nachricht via Instagram:

Start von „Emily in Paris“ Staffel 4 auf Netflix

Jetzt hat Netflix aber endlich zwei Starttermine für die vierte Staffel von „Emily in Paris“ bekannt gegeben! Die neuen Episoden werden in zwei Wellen veröffentlicht, wie es der Streaminggigant bereits mit der dritten Staffel von „Bridgerton“ getan hat. Demnach startet der erste Teil der vierten Staffel am 15. August 2024 und der zweite Teil am 12. September des gleichen Jahres.

Vorerst waren die Spekulationen groß, dass ein Release im normalen Turnus der Serie nicht möglich sein könnte. Die vorherigen Staffeln sind schließlich immer im Sommer in Produktion gegangen, woraufhin sie am Ende des jeweiligen Jahres über die Bildschirme flimmerten.

Doch für die vierte Staffel hätte es große Verzögerungen geben können. Grund dafür ist nicht wie etwa zuletzt ein Streik der WAG oder SAG-AFTRA. Im Sommer 2024 finden in der französischen Hauptstadt die Olympischen Spiele statt.

Es wurde während der Dauer des Events eine Sperre für Filmaufnahmen in Paris ausgestellt, Dreharbeiten zwischen Juni und September sind also, innerhalb der Stadt, ausgeschlossen. Der Start der Produktionsarbeit von „Emily in Paris“ im Januar 2024 war demnach begründet.

Zudem flieht Emily in der vierten Staffel zeitweise aus der Stadt der Liebe – es verschlägt sie nämlich in den Urlaub nach Rom!

