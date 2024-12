Kampf gegen die Pandemie: Dieses Brettspiel sollte in keiner Sammlung fehlen

Ein spannendes Gesellschaftsspiel bietet Pandemic. Alles was ihr zu diesem Klassiker wissen müsst und auf welchem System das Spiel beruht – in unserem Kauftipp.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Rettet die Menschheit vor der Pandemie

Ihr schlüpft in diesem Spiel von Z-Man Games in die Rolle von Krisenmanagern in der Seuchenbekämpfung. Es brechen tödliche Krankheiten aus. Als internationale Experten werdet ihr versuchen die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, das klappt aber nicht immer. Mit jedem neuen Spielzug droht eine Verschärfung der Situation. Aber ihr könnt gemeinsam Heilmittel finden.

Anzeige

Pandemic | Nominiert zum Spiel des Jahres 2009 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.12.2024 18:58 Uhr

Nur gemeinsam erfolgreich

Und gemeinsam ist hierbei von entscheidender Bedeutung. In diesem Spiel geht es nicht darum, als Einzelspieler möglichst erfolgreich zu sein. Gewinnen könnt ihr hier nur, wenn ihr zusammenarbeitet und gemeinsam gegen den unsichtbaren Feind, die Krankheit, angeht. Es handelt sich demnach um ein kooperatives Brettspiel für zwei bis vier Spieler ab 8 Jahren.

Anzeige

Pandemic machte Genre massenreif

Kooperative Spiele hatten bis zur ersten Veröffentlichung des Spiels 2006 vor allem eher Kinder als Zielgruppe. Mit Pandemic änderte sich der Blick auf dieses Thema allerdings und der Bereich der kooperativen Spiele wurde massentauglich. So dürft ihr als Familie und Freunde nicht wie in vielen anderen Spielen gegeneinander agieren, sondern ihr müsst für den Sieg zusammenarbeiten.

Anzeige

Was ist enthalten?

Das Grundspiel von Pandemic, bei dem eine Runde Spielzeit etwa 45 Minuten beträgt, besteht aus dem Spielplan, der eine Weltkarte mit den größten Metropolen der Welt darstellt. Zudem gibt es sieben Rollenkarten mit den Spielfiguren, sechs Forschungszentren, sechs Holzmarker und 96 Seuchenwürfel. Außerdem gehören 48 Infektionskarten und 59 Spielerkarten dazu.

Zusätzlich werden eine Reihe von Erweiterungen angeboten, die eine Vielzahl von unterschiedlichen neuen Szenarien in das Spiel bringen.

Tipp: Kauft ihr das Spiel in der Weihnachtszeit bei Amazon, profitiert ihr von einer längeren Rückgabefrist bis 31. Januar 2025.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.