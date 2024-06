Kia EV9: Reichweite, Preis, Anhängelast

Mit dem EV9 setzt Kia auf eine Elektrifizierung im SUV Segment. Beindrucken können vor allem Anhängelast und Platzangebot. Ein Überblick.



Kia setzt mit dem EV9 Elektromobilität im XXL-Format um. Wenn ihr der Meinung seid, dass Elektroautos nicht nur kleine und wendige Flitzer sein müssen, ist der EV9 das passende Auto. Mit dem Elektro-SUV zeigt Kia Größe. Im Innenraum geht es relativ geräumig zu. Als 6-Sitzer ist der SUV groß genug für eine Familie. Was besonders auffällt, ist die Konfiguration der Sitze. Kia bietet diese in einer drehbaren Version an. Wir verraten euch das Wichtigste rund um den Kia EV9.

Was ist die Reichweite des Kia EV9?

In der Version mit den drehbaren Sitzen können diese nicht nur 90 Grad in Fahrtrichtung gestellt werden. Bei Bedarf ist eine Konfiguration möglich, in der sich die zweite und dritte Sitzreihe gegenübersitzen – was gerade auf längeren Fahrten von Vorteil sein kann. Ein Thema, das ganz automatisch die Frage nach der Reichweite stellt. Der Kia EV9 ist in zwei Versionen – dem RWD (Rear-wheel drive, Hinterradantrieb) und AWD (All Wheel Drive, Allrad-Antrieb) – verfügbar.

In der RWD-Ausführung leistet der Motor 204 PS, während die Variante mit dem Allrad auf 385 PS kommt. Damit sind Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h möglich. Die Kapazität des Akkus ist bei beiden Varianten identisch und mit knapp 100 kWh angegeben. Damit kommt der Kia EV9 in der 204-PS-Version auf eine maximale Reichweite von rund 560 Kilometern. Bei der Ausstattungslinie mit Allrad sind es ein paar Kilometer weniger – aber immerhin noch mehr als 500 Kilometer.

Was ist der Preis des Kia EV9?

Die Basisversion des Kia EV9 soll Kunden 72.490 Euro kosten, wird ein Allradantrieb ergänzt, kommen hier noch 4000 Euro hinzu. Die GT-Linie trägt einen Preis von 82.380 Euro, bringt dafür aber auch eine besondere Ausstattung mit.

Was ist die Anhängelast beim Kia EV9?

Auf dem Papier sieht der EV9 von Kia wie ein Kraftpaket aus – und ist es scheinbar auch in der Praxis. Neben dem Platzangebot (die hintere Sitzreihe lässt sich umklappen und bietet noch mehr Stauraum) kann an den Elektro-SUV eine Anhängerkupplung montiert werden. Die Anhängelast von 2,5 Tonnen ist für den Alltag beachtlich. Über die Anhängerkupplung könnt ihr auch einen Fahrradträger montieren. Zur Anhängelast im Fahrzeugschein und der richtigen Beladung gibt es jedoch einiges zu beachten.

