Wer bereits ein gutes Handy besitzt und zum neuen Vertrag lieber eine Konsole dazu erhalten will, wird bei vielen Anbietern fündig. Wir haben hier die aktuell besten Angebote zum Thema Handytarif mit PS5, Xbox und Nintendo Switch für euch zusammengefasst.

PS5 und Xbox Series X ausverkauft oder zu teuer? Switch OLED überall zu teuer? Der Chipmangel macht sich auch am Konsolenmarkt bemerkbar. Man muss aber nicht verzweifeln, denn wer zeitgleich auf der Suche nach einem Mobilfunktarif ist, kann bei vielen Anbietern eine Konsole als Prämie zum Handyvertrag im Netz von Telekom, Vodafone sowie o2 bekommen und dabei auch noch Geld sparen. Wir haben uns die Angebote ganz genau angesehen, sämtliche Kosten ausgerechnet und präsentieren euch im Folgenden die in unseren Augen besten Deals. Beachtet allerdings, dass die Konsolen-Tarif-Bundles auch schnell ausverkauft sein können.

Sony PlayStation 5 mit Handyvertrag zum Schnäppchenpreis

Aktuell ist die begehrte Konsole deutlich besser verfügbar als noch in den letzten Monaten (checkt hier die Verfügbarkeit). Auch Handyverträge mit der PS5 sind wieder reichlich im Angebot. Dabei lohnen sich diese Deals rechnerisch am meisten:

MediaMarkt: PS5 mit Handyvertrag im Telekom-Netz



Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade einen besonders günstigen Handytarif mit 20 GB 5G-Datenvolumen und der PS5 als sofort lieferbare Prämie (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Für den „Magenta Mobil M“-Handyvertrag zahlt ihr 39,96 Euro im Monat plus einmalig 44,94 Euro für Zuzahlung, Anschlussgebühr und Versand.

Tarif: 20 GB 5G (max. 300 Mbit/s) und Allnet-Flat im Telekom -Netz

(max. 300 Mbit/s) und Allnet-Flat im -Netz 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 39,96 Euro im Monat + einmalig 44,94 Euro Zuzahlung, Anschlusspreis & Versand = 1.003,98 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten Aktueller Online-Bestpreis für die PS5 laut idealo.de: 622,94 Euro

50 Euro Wechselbonus

Effektive Tarifkosten: 1.003,98 Euro - 622,94 Euro - 50 Euro = 331,04 Euro (entspricht 13,79 Euro im Monat)

Smarttarif24: PS5 mit Handyvertrag im o2-Netz

Bei Smarttarif24 bekommt ihr gerade einen besonders günstigen Handytarif mit 20 GB Datenvolumen und der PS5 als sofort lieferbare Prämie (Angebot bei Smarttarif24 ansehen). Für den „Ay Allnet Plus“-Handyvertrag zahlt ihr 24,99 Euro im Monat plus einmalig 334,90 Euro für Zuzahlung, Anschlussgebühr und Versand.

Tarif: 20 GB LTE (max. 25 Mbit/s) und Allnet-Flat im o2 -Netz

(max. 25 Mbit/s) und Allnet-Flat im -Netz 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 24,99 Euro im Monat + einmalig 334,90 Euro Zuzahlung = 934,66 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten Aktuelle Online-Bestpreis für die PS5 laut idealo.de: 622,94 Euro

Effektive Tarifkosten: 934,66 Euro - 622,94 Euro = 311,72 Euro (entspricht 12,99 Euro im Monat)

PS5 mit „E wie einfach“-Stromvertrag

Beim Stromanbieter „E wie einfach“, eine Strom-Discount-Tochter von E.on, habt ihr aktuell die Chance, euch eine PlayStation 5 (Disc Edition) plus 2. Controller und 2 Jahren PlayStation Plus als Prämie zum Stromtarif zu sichern. Zu den regulären Kosten des Tarifs (monatlicher Grundpreis + Preis je verbrauchter kWh) fällt eine einmalige Zuzahlung von 559,99 Euro an.

Wie der Deal genau aussieht, erklären wir euch hier:

Xbox Series X mit Handyvertrag

Auch die Xbox Series X ist eine begehrte Konsole und ist bei vielen Anbietern nach wie vor vergriffen. Wer nicht nur das Microsoft-Flaggschiff sucht, sondern auch einen Handytarif gebrauchen kann, hat derzeit bei o2 die Möglichkeit, zuzuschlagen (Angebot bei o2 ansehen).

Tarif: 40 GB LTE/5G (max. 300 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im o2 -Netz

(max. 300 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im -Netz 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 39,99 Euro im Monat + einmalig 45,98 Euro Zuzahlung = 1.005,74 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten Aktueller Online-Bestpreis für die Konsole laut idealo.de: 541,90 Euro

Effektive Tarifkosten: 1.005,74 Euro - 541,90 Euro = 513,84 Euro (entspricht 21,41 Euro im Monat)

Lest hier mehr zu dem Angebot:

Welche Konsole ist besser: Xbox Series X oder PS5? Erfahrt es in diesem kurzen Video:

Nintendo Switch OLED mit Handyvertrag

Auch die neue Nintendo Switch OLED war zeitweise überall ausverkauft und ist in Kombination mit einem Handyvertrag günstig erhältlich:

Nintendo Switch OLED mit Handyvertrag im Telekom-Netz

Bei Logitel ist ein gutes Bundle mit der Nintendo Switch OLED aufgetaucht (Angebot bei Logitel ansehen). Die aufgemöbelte Switch-Konsole mit OLED-Display bekommt mir zusammen mit „otelo Allnet-Flat Classic„-Tarif zum Sparpreis. Dazu gibt es einen 30-Euro-Amazon-Gutschein.

Tarif: 20 GB LTE (max. 50 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im Vodafone -Netz

(max. 50 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im -Netz Kosten: 19,99 Euro im Monat + einmalig 1 Euro Zuzahlung = 480,76 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten Aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de für die Switch OLED: 314,10 Euro

Erstattung der Anschlussgebühr über Otelo-App

Effektive Tarifkosten: 480,76 Euro - 314,10 Euro - 30 Euro (Gutschein) = 136,66 Euro (entspricht 5,69 Euro im Monat)

Lest hier mehr zu dem Angebot:

Hinweis: Die Rechnungen mit den günstigen Preisen gehen nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

