„Leave the World Behind 2“: Kommt eine Fortsetzung des Netflix-Hits?

Mit „Leave the World Behind“ schuf Netflix 2023 einen echten Überraschungshit. Wir verraten euch, ob und wann „Leave the World Behind 2“ kommt.



Die Verfilmung des Romans „Inmitten der Nacht“ von Autor Rumaan Alam hat auf Netflix für Aufsehen gesorgt. Der Endzeit-Thriller „Leave the World Behind“ erzählt die Geschichte zweier Familien, die während eines nationalen Notstands in einem abgelegenen Haus Zuflucht finden und versuchen, die verwirrenden Puzzleteile, welche das Geschehen womöglich erklären könnten, zusammenzusetzen. Mit dieser Geschichte ist dem Streamingdienst Netflix ein neuer Hit gelungen, der sich seit seiner Veröffentlichung am 08. Dezember 2023 rigoros auf Platz 1 der Netflix-Charts gehalten hat. Da wäre es doch nur logisch, wenn „Leave the World Behind 2“ bald schon in den Startlöchern stehen würde, oder?

Wann erscheint „Leave the World Behind 2“?

Wann eine Fortsetzung des Endzeit-Thrillers erscheinen soll, ist leider noch nicht bekannt. Da es für einen möglichen „Leave the World Behind 2“-Film keine weitere Buchvorlage gibt, müssten sich die Filmverantwortlichen bei einer möglichen Fortsetzung ganz schnell an ein neues Werk machen. Netflix strebt zudem häufig einen etwa einjährigen Veröffentlichungsrhythmus an, was bedeutet, dass sich die Produzentinnen und Produzenten beeilen müssten, wenn ein zweiter Teil schon bald erscheinen soll.

Die Stars des ersten Films sind zudem sehr gefragt, weshalb es schwierig werden könnte, für Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Kevin Bacon oder Myha’la Herold schnell einen geeigneten Drehzeitraum zu finden, um einen zweiten Teil zu drehen. Wenn der Streamingdienst einer Fortsetzung hinter verschlossenen Türen allerdings schon zugestimmt hat und auch sonst alles stimmt, könnten wir vielleicht schon Ende 2024 mit „Leave the World Behind 2“ rechnen.

Ist das Ende von „Leave the World Behind“ offen?

+++ Achtung: Es folgen Spoiler zum Finale von „Leave the World Behind“! +++

Das Ende der Familie Sandford lässt die Handlung von „Leave the World Behind“ größtenteils offen. Im Film endet die Geschichte mit einer Szene, in der die Tochter Rosie (Farrah Mackenzie) einen Bunker entdeckt und endlich eine Folge ihrer Lieblingsserie „Friends“ anschauen kann, während ihr Bruder Archie (Charlie Evans) unter Zahnausfall leidet aufgrund von radioaktiver Strahlung. Die Eltern Amanda (Julia Roberts) und Clay (Ethan Hawke) sind mit den Hausbesitzern Ruth (Myha'la Herrold) und George (Mahershala Ali) unterwegs, um Hilfe zu suchen. Sie wissen nicht, was die Ursache für den Stromausfall, den Lärm, die Flugzeugabstürze und die anderen Anomalien ist, die sie beobachten. Der Film schneidet ab, bevor sie eine Antwort finden.

Wie endet „Leave the World Behind“ im Buch?

+++ Achtung: Es folgen Spoiler zum Buch „Inmitten der Nacht“ von Rumaan Alam! +++

Im Buch endet die Geschichte ähnlich, aber mit ein paar Unterschieden. Rosie findet ein anderes Haus, in dem sie Vorräte sammelt, und kehrt dann zu ihrem Bruder zurück. Amanda und Ruth werden von einem bewaffneten Mann angegriffen, den sie töten. Clay und George entdecken, dass die Küste von einer riesigen Welle überschwemmt wurde. Sie kehren alle zum Ferienhaus zurück und warten auf ihr Schicksal. Der Autor des Romans – Rumaan Alam – verteidigte das kontroverse Ende verteidigt und sagte, dass er jeden dazu anregen wollte, eine eigene Interpretation für die Geschichte zu finden.

