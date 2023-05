Mit dem Song „Satellite“ gewann Lena Meyer-Landrut 2010 den Eurovision Song Contest. Was ihr zu der Sängerin wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Der Eurovision Song Contest 2010 in Oslo ist ihr großer Durchbruch. Ganz Deutschland kennt seither den Namen der Niedersächsin Lena Meyer-Landrut. Mit gerade einmal 19 Jahren sticht sie ihre Konkurrent*innen aus und erobert im Nu die Charts. Ohne Gesangsunterricht und Bühnenauftritte kann sie mit ihrem Song „Satellite“ das Publikum und Jury beim ESC von sich überzeugen. Hier findet ihr das Video mit ihrem ESC-Auftritt:

Der Erfolg von „Satellite“ beim ESC

Beim deutschen Vorentscheid „Unser Star für Oslo“ im Jahre 2010 lässt Lena Meyer-Landrut ihre Konkurrenz hinter sich. Und das obwohl sie zu den jüngsten Kanidat*innen zählt. Sie kann beim USFO überzeugen und tritt für Deutschland beim ESC 2010 an. Vor ihrem großen Auftritt beim ESC macht sie ihr Abitur und nimmt noch ein Album auf. „My Cassette Player“ klettert schnell die deutschen Charts nach oben. Danach folgt ihr internationaler Erfolg durch den Sieg beim Grand Prix. Mit 246 Punkten durch die Jury und das Voting des Publikums schafft sie den Sieg. Damit gelingt es der gerade mal 19-Jährigen, den Sieg nach Nicoles „Ein bisschen Frieden“ zum zweiten Mal nach Deutschland zu holen.

Lena Meyer-Landrut: Die Zeit nach dem ESC

Wochenlang ist sie nach ihrem Sieg aus der Medienlandschaft nicht wegzudenken. Immer mit dabei: Mentor Stefan Raab. Er sieht in der Aufmerksamkeit die Möglichkeit, dass Lena im nächsten Jahr erneut zur Titelverteidigung beim ESC 2011 antritt. Doch ohne Erfolg. Bei ihrer Titelverteidigung in Düsseldorf im Mai 2011 nimmt Lena nur Platz zehn ein. Aber der weitere Erfolg bleibt nicht aus: Lena schreibt die Alben „Stardust“ und „Crystal Sky“ und stürmt die deutschen Albumcharts.

Und auch für Nachwuchstalente ist sie zuständig. Sie sitzt mit zwischenzeitlichen Unterbrechungen zwischen 2013 und 2020 in der Jury bei „The Voice Kids“ und gibt ihr Wissen an die nächste Generation weiter. 2022 kehrt sie auf den roten Jurystuhl zurück und wird auch 2023 diesen Platz zum achten Mal einnehmen. Ihr letztes Album „Only Love, L“ erschien im Jahre 2019 und umfasst 19 Songs.

Die private Lena

Alles rundum ihre Karriere und Musik teilt die Sängerin mit 5,4 Millionen Menschen auf ihrem Instagram-Account. Ihr Privatleben hält sie dabei aus der Öffentlichkeit so gut es geht raus. Seit 2019 soll die Sängerin mit Mark Forster zusammen sein. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung nicht. Gerüchten zufolge sollen die beiden im Jahre 2021 Eltern geworden sein. Auch dies wurde von beiden nicht offiziell bestätigt.

Steckbrief

Name: Lena Johanna Therese Meyer-Landrut

Geburtstag: 23. Mai 1991

Geburtsort: Hannover

Sternzeichen: Zwilling

Beruf: Sängerin/Songwriterin

Partner/Partnerin: Mark Forster (nicht offiziell bestätigt)

Social Media: Lena auf Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify

Der Eurovision Song Contest 2023

Ihr seid große ESC-Fans und freut euch auf den diesjährigen? 2023 findet das Halbfinale am 9. und 11. Mai und das große Finale am 13. Mai 2023 in England in der M&S Arena Liverpool statt. Das Live-Event ist ausverkauft, es könnten jedoch noch einige Tickets bei ticketmaster freigeschaltet werden. Der ESC wird jedoch auch im Fernsehen übertragen, dort könnt ihr ihn ganz einfach verfolgen. Ihr könnt euch auf viele verschiedene Songs der teilnehmenden Länder freuen. Alles Wichtige, was ihr zum ESC 2023 wissen müsst, verraten wir euch.

