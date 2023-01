Logitel macht TV- und Streaming-Fans gerade ein erstklassiges Angebot. Beim Zweijahresvertrag von Magenta TV bekommt ihr ein halbes Jahr die Grundgebühr erlassen und zusätzlich einen 50-Euro-Amazon-Gutschein sowie den Magenta-TV-Streaming-Stick dazu, wodurch sich ein besonders guter Effektivpreis ergibt. Hier bekommt ihr die Details.



Logitel: Magenta TV zum Sparpreis + 6 Monate geschenkt

Logitel hat gerade ein Streaming-Paket am Start, das sich sehen lassen kann: Im angebotenen Magenta-TV-Smart-Tarif bekommt ihr Zugang zu 100 TV-Sendern, davon 75 in HD Qualität, sowie RTL+ Premium und über 35.000 Film-, Serien- und TV-Highlights in der „Megathek“. Das Bundle gibt es nur kurze Zeit für 10 Euro im Monat (Angebot bei Logitel ansehen). Zudem sind die ersten 6 Monate der 24 Monate Vertragslaufzeit gratis und ihr erhaltet einen 50-Euro-Amazon-Gutschein sowie den Magenta-TV-Stick kostenlos dazu, wodurch sich ein sehr guter Effektivpreis ergibt.

Magenta TV bei Logitel: Das ist mit dabei

Das enthaltene RTL+ Premium ist das Streaming-Angebot der Mediengruppe RTL mit Originals, exklusiven Inhalten und Highlights von RTL, VOX und vielen weiteren Kanälen, über 1.000 Formaten auf Abruf und 14 TV-Kanälen.

ist das Streaming-Angebot der Mediengruppe RTL mit Originals, exklusiven Inhalten und Highlights von RTL, VOX und vielen weiteren Kanälen, über 1.000 Formaten auf Abruf und 14 TV-Kanälen. Unbegrenzter Zugriff auf Serien, Filme, Shows und Dokumentationen von ProSieben, Sat.1, Kabel Eins und sixx in der Megathek .

. Mit Restart können viele bereits laufende Sendungen am Media Receiver oder in der MagentaTV App flexibel für 7 Tage jederzeit neu gestartet werden.

können viele bereits laufende Sendungen am Media Receiver oder in der MagentaTV App flexibel für 7 Tage jederzeit neu gestartet werden. Mit Timeshift (zeitversetztes Fernsehen) können laufende Sendungen jederzeit angehalten und später an der gleichen Stelle weitergeschaut werden.

(zeitversetztes Fernsehen) können laufende Sendungen jederzeit angehalten und später an der gleichen Stelle weitergeschaut werden. Eine Anmeldung ist auf bis zu 5 Endgeräten gleichzeitig möglich. Fernsehsendungen und Cloud-Aufnahmen können auf bis zu 3 Geräten parallel angeschaut werden.

gleichzeitig möglich. Fernsehsendungen und Cloud-Aufnahmen können auf bis zu 3 Geräten parallel angeschaut werden. Die Nutzung ist nur mit mobilen Endgeräten möglich. Das sind zum Beispiel MagentaTV One, MagentaTV Stick, Smartphones oder Tablets mit installierter MagentaTV App, Apple TV, Smart TV mit installierter MagentaTV App, Google Chromecast, Amazon Fire TV oder PC beziehungsweise Notebook via Internet Browser.

Magenta-TV-Bundle bei Logitel: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Streaming-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 24 x 10 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Erlass der Grundgebühr 6 x 10 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten 240 Euro - 60 Euro = 180 Euro Bonus 50 Euro (Amazon-Gutschein) Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 54 Euro (Magenta-TV-Stick) Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Boni) 77 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 3,21 Euro Zum Angebot bei Logitel

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Nach Ablauf der 24 Monate bleibt der Preis dauerhaft bei 10 Euro im Monat und ihr könnt monatlich kündigen. Die Gesamtkosten über die Mindestlaufzeit betragen 180 Euro. Zieht man den Amazon-Gutschein sowie den Wert des Magenta-TV-Sticks von den Gesamtkosten ab, bleiben 77 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht 3,21 Euro im Monat – ein sehr günstiger Preis für solch ein umfangreiches Streaming-Paket.

