2021 hat Måneskin den Sieg für Italien beim ESC geholt und ist seitdem auf Erfolgskurs. Doch was macht sie so besonders? Wir stellen euch die junge Gruppe vor.

Wie wurde Måneskin bekannt?

Die Band Måneskin wurde 2015 von Victoria de Angelis und Thomas Raggi gegründet, während die beiden jungen Musiker selbst noch zur Schule gingen. Etwa ein Jahr später stießen Damiano David und Ethan Torchio dazu, die vier Künstler stellen seitdem die Besetzung der italienischen Rockband dar. Trotz der Gründung der Gruppe in Rom hat sie sich für einen dänischen Namen entschieden, der übersetzt Mondschein bedeutet. Zu Beginn trat Måneskin noch in ihrer Heimatstadt auf, später verschlug es sie zur Show „X Factor“, bei der sie es auf den zweiten Platz schafften und einen Plattenvertrag von Sony Music bekamen. Ihr erstes Studioalbum erschien 2018 unter dem Titel „Il ballo della vita“ und erhielt dreifach Platin. Ihr Ticket zum Eurovision Song Contest 2021 erhielten sie schließlich durch den Sieg beim traditionellen italienischen Sanremo-Festival. Beim ESC in Rotterdam überzeugten sie ebenfalls mit ihrem Lied „Zitti e buoni“, auch wenn der Text für den Auftritt leicht zensiert werden musste, und kehrten als Gewinner nach Hause zurück.



Das Finale des ESC 2023 findet am 13. Mai statt. Wir haben für euch eine Übersicht über alle Teilnehmer sowie zu allen Terminen erstellt.



Schaut euch hier den Siegesauftritt der Band beim ESC 2021 an:

Måneskin: Kontroversen zur Band

Insgesamt hat die Band heute (Stand April 2023) drei Alben veröffentlicht, das 2023 erschienene Album „Rush!“ erreichte in mehreren Ländern Platz eins der Charts. Mit dem Album wird die Band 2023 auch nach Deutschland kommen, Tickets hierzu findet ihr auf eventim. Die jungen Musiker bringen frischen Wind in die italienische Rockszene, sehen sich allerdings auch mit Vorwürfen konfrontiert. Zum einen wurde der Sänger Damiano beschuldigt, während des ESC 2021 Kokain konsumiert zu haben. Er wies das von sich und bat von sich aus an, sich einem Drogentest zu unterziehen, der am Ende auch negativ ausfiel. In einem Interview mit The Guardian Anfang 2023 berichtete Måneskin, dass ihnen aufgrund ihres Stils zum Teil Queerbaiting vorgeworfen wird – also der künstliche Versuch, LGBTQ+-Publikum zu erreichen. Die Vorwürfe streitet die Band jedoch ab und argumentiert, dass die Sexualität der einzelnen Mitglieder nichts mit ihrem Auftreten zu tun habe.

Nicht alle Album-Cover sind kreative Meisterwerke. Schaut euch hier einige der schlimmsten Kreationen an:



Måneskin – Steckbrief

Herkunft: Rom, Italien

Gründungsjahr: 2015, seit 2016 in aktueller Besetzung

Genre: Rock

Aktuelle: Besetzung: Damiano David (Gesang), Thomas Raggi (Gitarre), Victoria de Angelis (Bass), Ethan Torchio (Schlagzeug)

Social Media: Instagram, Twitter, Facebook

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.