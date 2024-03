Meg 3: Wird die Hai-Horror-Reihe fortgesetzt?

In „Meg 2: Die Tiefe“ kämpft Jason Statham auf dem Meer gegen Haie. Ob er das auch wieder in einer Fortsetzung tun wird? Das erfahrt ihr hier.

Jedes Jahr verwandelt die Filmindustrie die idyllischen Strandtage durch Filme über blutrünstige Haie in puren Horror. Die französische Horror-Komödie „Year of The Shark“ versuchte bereits, Kinogänger zu begeistern, und Josh Lucas in „The Black Demon“ zu sehen war. Der Film „Meg 2: Die Tiefe“ mit Jason Statham in der Hauptrolle, zog ebenfalls 2023 die Zuschauer in die Kinos. In dieser Fortsetzung stellt sich Statham wieder der Herausforderung, auf dem offenen Meer einen Urzeit-Hai zu besiegen. Fans des verrückten Action-Horror-Tierfilms, inszeniert von Ben Wheatley („High-Rise“), können den Film auf Amazon erwerben. Wir haben für euch herausgefunden, ob es eine Fortsetzung geben wird.

Unsere kino.de Kollegen zeigen euch in ihrem Video einen ersten Einblick in „Meg 2: Die Tiefe“.

Meg 2: Die Tiefe - Trailer Deutsch

So stehen die Chancen für „Meg 3“

In der Werbekampagne für „Meg 2: Die Tiefe“ sah sich Ben Wheatley mit einer Flut von Anfragen bezüglich potenzieller Fortsetzungen der Horror-Hai-Reihe konfrontiert, wie ScreenRant berichtet. Er bestätigte „Meg 3“ jedoch nicht. Angesichts der Vielzahl an Romanen von Steve Alten, auf denen die Filmreihe basiert, besteht durchaus die Möglichkeit, das Universum des Hai-Horrors mit noch monströseren Kreaturen, bösartigeren Haien und atemberaubenden Begegnungen zu erweitern.

Der erste Film erzielte weltweite Einnahmen von 530,5 Millionen US-Dollar, während der Nachfolger 397,7 Millionen US-Dollar einspielte. Die Frage, ob es zu einem dritten Teil kommen wird, beschäftigt daher viele Fans zu Recht. Eine offizielle Bestätigung für eine Fortsetzung steht allerdings noch aus, wie The Direct berichtet. Eine sichere Zusage für einen weiteren Film gibt es bislang nicht. Gemäß The Economic Times könnte eine mögliche Fortsetzung im Jahr 2026 erscheinen.

Tier-Horror hat viele Fans

Die positive Resonanz auf „Meg 3“ bei den Zuschauern könnte durch die derzeitige Beliebtheit von Tier-Horror-Filmen begünstigt werden, wobei das Setting – ob zu Wasser oder an Land – zweitrangig ist. Filme wie „Cocaine Bear“, „Beast“ mit seinen wilden Löwen oder die Fortsetzung „Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines“ haben gezeigt, dass Geschichten mit Tieren, egal ob sie auf Beinen laufen oder Schwimmflossen haben, das Adrenalin des Publikums in die Höhe treiben können. Vor diesem Hintergrund hat Wheatley mit „Meg 3“ eine solide Grundlage, auf der er aufbauen kann, sollte der Film tatsächlich produziert werden.

