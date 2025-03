Mehr als nur Buchstaben: Was das Vaio-Logo mit Binärcode und der Farbe Lila zu tun hat

Das japanische Unternehmen Vaio vertreibt seit 1996 Laptops. Welche Bedeutung hinter dem Firmenlogo steckt, weiß kaum einer. Wir klären auf.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das steckt hinter dem Logo von Vaio

Der volle Name von Vaio lautet „Sony Vaio“. Die einzelnen Buchstaben aus dem Logo sind eine Abkürzung für „Visual Audio Intelligent Organizer“. Zuvor standen die Buchstaben für „Video Audio Integrated Operation“ und davor für „Video Audio Input Output“. Das Logo wurde von Teiyu Goto geschaffen.

Anzeige

Die Marke Vaio steht für die Verbindung von analoger und digitaler Technologie. Das spiegelt sich auch in dem Logo wider. Die Anfangsbuchstaben „v“ und „a“ sehen in ihrer gemeinsamen Gestaltung wie eine analoge Welle aus und die Buchstaben „i“ und „o“ ähneln den Zahlen 1 und 0. Letztere stehen für ein digitales Signal beziehungsweise sind die Zahlen, mit denen binärer Code geschrieben wird.

Die Betonung in der englischen und japanischen Sprache klingt so ähnlich wie „bio“, was als ein Symbol des Lebens ist und für die Zukunft der Produkte steht. Zudem hört sich der Name gleichzeitig wie „violet“, also „violett“ oder „lila“ an. Deswegen waren die ersten Produkte von Vaio lila oder hatten zumindest Komponenten in der Farbe.

Anzeige

In unserem Video stellen wir euch das Facebook-Logo über die Zeit vor:

Alle Facebook-Logos in der Übersicht Abonniere uns

auf YouTube

Die Geschichte des Unternehmens Vaio

Sony stellte in den 1980er-Jahren Computer her, kehrte dem Markt aber in den 1990er-Jahren den Rücken zu. Ab 1996 kam Sony mit der Marke Vaio zurück, dabei sollten sich seine Computer auf gute Audio- und Videoqualität plus gute Mobilität und ein schönes Design konzentrieren. Sony integrierte seine Technologien in die Computer.

Anzeige

2014 musste Sony Vaio dann aufgrund von schlechten Verkaufszahlen verkaufen. Seitdem ist Vaio ein eigenständiges Unternehmen und konzentriert sich auf High-End-Produkte für Nischenmärkte. Vaios Business-Laptops sind von hochwertiger Qualität und werden in Teilen Amerikas, Asiens und im Nahen Osten vertrieben. Vaio expandiert sein Unternehmen weiterhin, bisher ist es allerdings noch nicht in Europa vertreten.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.