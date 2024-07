18 kostenlose Kindle-E-Books – das heutige Amazon-Angebot

Lieben, Kochen, Essen, Trinken und nebenbei reichlich Unterhaltung… Was will man mehr? All das findet ihr in den heutigen kostenlosen Büchern für euren Kindle. Greift schnell zu, denn einige dieser Bücher sind nur einen Tag gratis.

Romane & Krimis

Das Feuer von Konstantinopel: Ein dunkles Geheimnis wird zu einem gefährlichen Spiel!

Schattenmörder: Trigger

Stufen der Zeit

Die Schwarze Lady

Im Nebel der Geheimnisse

Die Zeiten der Apfelblüte: Eine Familiensaga über die Magie der Apfelhaine, über Papierträume und Li

Liebe & Erotik

Wilder Urlaub: 3 geile Fantasien. Erotische Kurzgeschichten. Tabulos und unzensiert. Ab 18

My Fights - Aleyna & Collin

Neun Stunden: ... was wäre wenn?

Fantasy & Science-Fiction

Gefahr auf der geheimen Insel

Ruby: Gabe des Glücks (Glückschroniken 1)

Äther - Der Fantasy Bestseller gratis: Die Elemente der Magie

Die ewige Wahl der Alpha: Eine abgelehnte Luna Gestaltwandler Romanze

Essen, Trinken & Gesundheit

Das Große Grillbuch: Vorspeisen, Hauptgerichte, Desserts und Vegetarische Rezepte

Vegan Charts: Für Küchen Rockstars

Rezepte ohne Kohlenhydrate ● Low Carb Mittagessen ● Das Diät-Kochbuch + Kohlenhydrate-Tabelle (Erfol

Wasser - Entgiftungskur: Wasserkur für Einsteiger: Entgiften, Stoffwechsel ankurbeln, Immunsystem st

XXL Ninja Woodfire Rezeptbuch: 95+ ultimative Rezepte zum Grillen | Frittieren | Smoken | Dörren und

Mehr Morde auf dem Land: Vier Krimis

Die blanke Klinge der Piraten: Historischer Roman

Die Heldentaten von Kesho Naik: Kriminalroman

Das geheime Meer: Roman

Commissaire Marquanteur oder Am Ende gibt es nur Verlierer: Frankreich Krimi

LEBENSLÜGEN (TOM BOHM ROMANE 1)

Summer in my pocket: Sonnige Geschichten für Urlaub & Balkonien

Der Sommermond

Kindergärtner küssen besser! - Liebesroman

Den CEO Verführen

Die Schwarzen Perlen - Folge 01: Die Frau in Schwarz

Beloved Killer - Verbotene Gefühle

Welten der Sternengötter: 4 Science Fiction Romane im Bundle

Dämonenjäger bei der Arbeit: 7 Gruselkrimis im Bundle

Herz Des Hochlandwolfs

So viele ungezählte Welten: 12 Science Fiction Abenteuer

Wilder Drache Und Bösartiger Feind

Blutsdämmerung Band 1: Licht und Schatten

Gefährliche Begegnungen (Buch 1 der Krinar Chroniken)

Heart of Power: Schicksal der Sirene: Ein paranormaler Fantasyroman für Teenager

