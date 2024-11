MrBeast und Logan Paul in Erklärungsnot: Merch hält nicht, was es verspricht

Lunchly sollte das neue erfolgreiche Produkt von den YouTubern Logan Paul und KSI werden. Doch Mängel am Merch überschatten die Veröffentlichung des Lunchpakets.

Vor kurzem brachten die YouTuber MrBeast, Logan Paul und KSI gemeinsam ein neues Produkt heraus: Lunchly. Vorbild war dabei „Lunchables“, ein in den USA weit verbreitetes Produkt. Es handelt sich dabei um eine Art Lunchpaket, in dem sich Cracker, Scheiben an Wurst und Käse, eine Süßigkeit und ein Getränk befinden.

In Lunchly befinden sich ebenfalls Cracker, Wurst und Käse. Als Süßigkeit gibt es eine kleine Tafel der Schokolade Feastables von MrBeast. Als Getränk gibt es eine Flasche PRIME, das Getränk von Logan Paul und KSI.

Die Influencer gaben an, sie würden eine gesündere Variante des klassischen Lunchpakets herstellen. Die Behauptung wurde jetzt jedoch auf die Probe gestellt, als immer mehr der Verbraucher Schimmel in ihren Packungen entdeckten. Unter anderem auch die größte MrBeast-Kritikerin Rosanna Pansino.

YouTuberin entdeckt Schimmel auf dem Käse

YouTuberin Rosanna Pansino filmte ein Video, in dem sie Lunchly und Lunchables miteinander verglich. Von beiden Produkten kaufte sie zwei beziehungsweise drei Packungen mit unterschiedlichen Geschmackssorten. Bei dem Lunchly mit Pizza-Geschmack entdeckte sie jedoch beim Öffnen einen Schimmelbefall auf dem geriebenen Mozzarella. Und das, obwohl das Mindesthaltbarkeitsdatum noch zwei Monate Frische versprach.

Rosanna Pansino betont in ihrem Video, dass die Zielgruppe dieses Produkts junge Kinder sind; diese Altersgruppe schaut auch regelmäßig Logan Paul, MrBeast und KSI. Kinder wissen vermutlich oft nicht, wie ein Schimmelbefall auf einem Käse aussieht und essen diesen dann versehentlich.

Das YouTube-Video von Rosanna Pansino könnt ihr hier anschauen:

Woher kommt der Schimmel?

Der Schimmelbefall kommt vermutlich dadurch zustande, dass die YouTuber keine Zusatzstoffe in ihr Produkt gemischt haben. Nicht alle Zusatzstoffe sind unbedingt schlecht. Viele helfen dabei, ein Produkt, welches ansonsten schnell schimmeln würde, länger frisch zu halten.

Gerade bei Käse werden die entsprechenden Zusatzstoffe häufig benutzt. MrBeast, Logan Paul und KSI betonen in ihren Videos, dass Lunchly so gesund wie möglich sei und somit auf solche Zusatzstoffe verzichtet würde. Dass einige jedoch wichtig sind, um ein haltbares Produkt herzustellen, müssten sie spätestens jetzt verstanden haben.

Auch kann es sein, dass das Produkt nicht richtig gekühlt beziehungsweise gelagert wurde. Wird die Kühlkette unterbrochen, kann das schon genügen, um den Käse schimmlig werden zu lassen. Eine dritte Ursache könnte die eher minderwertig aussehende Verpackung sein. Mit dieser könnten die Lebensmittel nach Rosanna Pansinos Meinung nicht luftdicht verpackt sein.

