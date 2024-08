Videos gefälscht? Heftige Vorwürfe gegen YouTuber MrBeast

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Teams rund um den YouTuber MrBeast kritisiert den Influencer öffentlich. Darunter ist der Vorwurf, bei den Videos werde getrickst.

Mit seinen 307 Millionen Abonnenten führt James „MrBeast“ Donaldson die Spitze der Liste der erfolgreichsten YouTuber an. Auf YouTube wurde er vor allem dadurch bekannt, dass er hohe Summen an Geld entweder verschenkte oder sie als Belohnung für verschiedene Challenges und Spiele ansetzte. Sein Content gilt als sehr aufwendig produziert und das Unternehmen „MrBeast“ wächst von Tag zu Tag. Jetzt äußerte jedoch ein ehemaliger Mitarbeiter mit einem Video Kritik und holt den YouTuber von seinem Podest.

Die Vorwürfe gegen MrBeast und sein Team

Unter dem YouTube-Kanalnamen DogPack404 erstellte der ehemalige Mitarbeiter von MrBeasts Team einen Account und postete am 24. Juli 2024 ein Video mit dem Titel „I Worked for MrBeast, He’s A Fraud“ („Ich habe für MrBeast gearbeitet, er ist ein Betrüger“). In den 53 Minuten reiht er allerlei schwerwiegende Vorwürfe gegenüber dem YouTuber an. Nicht alle davon kann er komplett hieb- und stichfest beweisen, allerdings malen seine Anschuldigungen ein bestimmtes Bild.

So sollen die angezeigten Timer in den Videos erst im Nachhinein eingefügt werden, es sollen ganze Storylines, die in den Spielen angeblich stattgefunden haben, erst danach hereingeschrieben werden und in vielen seiner Videos solle CGI benutzt werden, um Situationen gefährlicher aussehen zu lassen, als sie eigentlich sind. Zudem sollen in vielen der Videos, in denen große Menschenmengen an einem Spiel teilnehmen, nicht wirklich zufällig ausgewählte Personen dabei sein, sondern eher Bekannte und Freunde des Teams selbst.

Des Weiteren wurde die Art des Verkaufs der MrBeast Schokolade „Feastable“ kritisiert. So soll MrBeast hier manipulierende Sprache benutzen, um seine junge Zielgruppe zu einem Kauf zu bewegen. Allgemein prangerte DogPack404 den Umgang mit der jungen Zielgruppe an, da immer wieder Glücksspielmechaniken genutzt worden seien, um den eigenen Merch zu promoten und zu verkaufen.

Bereits einige Tage nach seinem Video, gab DogPack404 bekannt, dass eine Unterlassungsklage von dem Team von MrBeast kam. Diese Reaktion lässt MrBeast unglaubwürdiger und DogPack404 umso vertrauenswürdiger erscheinen.

Kam eine Antwort von MrBeast?

Eine Antwort von MrBeast steht noch aus. Der aktuelle Mitarbeiter „chucky“ hat sich jedoch auf X gemeldet und versuchte einige Vorwürfe zu entkräften. Chucky begann sein Statement damit, dass er sagte, dass DogPack404 nur etwa einen Monat in dem MrBeast-Team gearbeitet hätte und somit gar nicht das Wissen über all die Videos haben kann, die er kritisiert. So seien die CGI-Vorwürfe irrelevant, da das Team schon oft öffentlich bekanntgab, solche Effekte zu verwenden. Außerdem würden in den Videos so viele Mitarbeiter oder Freunde von Mitarbeitern vorkommen, weil sie für andere Leute einsprangen, die abgesagt hatten.

Auf die Vorwürfe, dass MrBeast seine Verkaufstaktiken so aufbaute, dass diese vor allem Kinder beeinflussen würden oder dass die Verkaufsmasche rund um „Feastable“ höchst manipulativ sei, ging Chucky nicht ein. Ein richtiges Statement seitens Mr Beast steht noch aus.

