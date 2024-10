Nemo veröffentlicht neuen Song – und feiert mit den Stars vom ESC 2024

Nemo gewann 2024 in Malmö den Eurovision Song Contest mit dem Song „The Code“. Jetzt veröffentlichte Nemo einen neuen Song – zusammen mit anderen ESC-Teilnehmern.

Nemo trat im Mai 2024 bei dem Eurovision Song Contest für die Schweiz an und kassierte den Preis für das Land. Die Schweizer Person konnte durch den Sieg neue Erfolge verbuchen, darunter eine Tour für die Jahre 2024 und 2025. Jetzt wurde ein neuer Song veröffentlicht, den wir euch in diesem Beitrag vorstellen.

In ihrem Video erzählen euch unsere Kollegen von kino.de, welche Erfolge und Pleiten Deutschland in der Geschichte des Eurovision Song Contest schon hatte:

Die Pleiten und Erfolge von Deutschland beim Eurovision Song Contest

Nemos neuer Song „Eurostar“

Während Nemo im Song „The Code“ noch mehrere Genres miteinander kombinierte, darunter unter anderem Oper und Rap, geht Nemo mit dem neuen Song „Eurostar“ in eine ganz andere Richtung. Der Beat ist schnell und verspricht Party-Vibes.

Das Lied handelt von einer Partynacht und erzählt damit von einer anderen Seite von Nemo: Die wilde, partywütige Seite. In einem Post auf Instagram erklärt Nemo kurz, was der Song bedeutet.

Eine neue Ära von Nemo würde beginnen und „Eurostar“ sei eine Beschreibung von Nemos Erlebnissen und Gefühlen der letzten fünf Monate. Das ist die Zeit, die seit Nemos Sieg beim Eurovision Song Contest vergangen ist.

Ob Nemo mit dem neuen Song, der durch den Erfolg von „The Code“ kam, anknüpfen kann, wird sich zeigen. Doch eins ist klar: Mit dem Erfolg hat Nemo viele neue Fans gefunden, die die musizierende Person feiern. Macht euch am besten selbst ein Bild vom neuen Song:

Das Musikvideo zu „Eurostar“

Das Besondere an dem Musikvideo ist, dass es viele Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer der letzten Jahre in sich hat. Folgende Personen tauchen in dem Video auf:

Luna (Polen)

Windows95Man (Finnland)

Silvester Belt (Litauen)

Bambie Thug (Irland)

Jerry Heil (Ukraine)

Das Musikvideo zeigt Nemo, wie der Text beschreibt, während einer wilden Partynacht. Auch auf Instagram kündigte Nemo den neuen Song an gab bekannt, wer alles am Musikvideo beteiligt war:

