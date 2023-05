„Ofc“ gehört zu den Abkürzungen, die besonders in den sozialen Netzwerken ihren Gebrauch finden. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Artikel.



Die Welt ist voll mit Abkürzungen. Manche sind verständlich und im alltäglichen Sprachgebrauch bei vielen Menschen verankert. Andere hingegen können verwirrend wirken oder sind gar nicht mehr zeitgemäß. Bei der Abkürzung „ofc“ sieht es allerdings anders aus, denn diese kommt im Internet recht häufig vor. Was der Begriff OFC nun genau bedeutet, erfahrt ihr jetzt im nächsten Abschnitt.

Das Internet ist im heutigen Leben nicht mehr wegzudenken. Es versorgt die Menschen mit Informationen und sorgt für Unterhaltung. Wie reagiert ihr bei einem Ausfall? Mehr dazu gibt es hier.



Was bedeutet „ofc“?

Die Buchstabenkombination „ofc“ steht für nichts anderes als das englische Wort „Of Course“ und drückt damit eine Bestätigung aus. Meistens möchten die Menschen damit eine Aussage festigen oder glaubhafter herüberbringen. Die Abkürzung kann sowohl klein als auch großgeschrieben werden. „Ofc“ wird aber auch gerne ironisch benutzt, um etwas als Bestätigung darzustellen, was nicht der Wahrheit entspricht. Ebenso wird die Aussage „of course not“ als das komplette Gegenteil genutzt, also um etwas abzustreiten.

Wo wird die Abkürzung „ofc“ häufig genutzt?

Das Kürzel „ofc“ wird viel in den sozialen Netzwerken genutzt, wie bereits erwähnt: Facebook, WhatsApp, Twitter und mehr. Sicherlich kennt ihr das, wenn ihr in Eile seid und so schnell wie möglich eine Antwort geben wollt. Aufgrund solcher Situationen sind wahrscheinlich diese ganzen Abkürzungen wie „ofc“ entstanden, weil die Menschen einfach Zeit sparen wollen. Manchmal sind auch Textnachrichten auf eine Zeichenzahl begrenzt und Abkürzungen werden genutzt, um mehr Inhalt hineinzubringen.

Wusstet ihr schon, welches Netzwerk das meistgenutzte in Deutschland ist? Vielleicht überrascht euch die Antwort:



Wofür können die Buchstaben OFC noch stehen?

Die Buchstabenkombination kann euch auch mit anderen Bedeutungen begegnen. Beispielsweise nutzt der Fußballclub Offenbachs die gleiche Kombination und schreibt sich dann in Großbuchstaben: OFC. Hier sind weitere Beispiele:

OFC – original female character



OFC – Oceania Football Confederation

OFC – offshore financial centre

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.