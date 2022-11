Während die ganze Welt über TikTok und Instagram spricht, sieht die Realität der Social-Media-Nutzung in Deutschland anders aus. Einer neuen Studie zufolge hat es ein altbekanntes Netzwerk auf den ersten Platz geschafft – und ist 2022 sogar kräftig gewachsen.

Facebook Facts

Studie: Facebook ist Deutschlands Nummer eins

Die neue ARD/ZDF-Onlinestudie hat ergeben, dass Facebook das beliebteste soziale Netzwerk in Deutschland ist. 35 Prozent der befragten Personen in Deutschland ab einem Alter von 14 Jahren schauen mindestens einmal wöchentlich bei Mark Zuckerbergs Netzwerk vorbei. Überraschenderweise ist der Anteil in den letzten Jahren sogar gestiegen. 2020 waren es noch 26 Prozent, ein Jahr später 28 Prozent.

Auch beim jüngeren deutschen Publikum bleibt das vermeintliche Boomer-Netzwerk Facebook beliebt. 42 Prozent der 14- bis 29-Jährigen schaut mindestens einmal in der Woche dort vorbei. Noch höher ist der Anteil mit 47 Prozent bei den 30- bis 49-Jährigen. Tendenziell öffnen etwas mehr Männer als Frauen die Facebook-App oder die Web-Variante des Netzwerks.

Hinter Facebook sind Instagram und TikTok auf den Folgeplätzen zu finden. Hier ergeben sich deutliche Unterschiede, was das Alter betrifft. Wenig überraschend ist TikTok vor allem bei den 14- bis 29-Jährigen beliebt (44 Prozent), bei Instagram liegt der Anteil in dieser Altersgruppe sogar bei 74 Prozent. Sowohl bei Instagram als auch bei TikTok wachsen die wöchentlichen Zugriffe aus Deutschland.

Deutschland: 80 Prozent täglich im Internet

Der Studie zufolge nutzen 80 Prozent der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren das Internet täglich. Vor einem Jahr waren es 76 Prozent, davor 72 Prozent. Ab und zu wird das Internet von 95 Prozent der Befragten genutzt, hier hat in den letzten Jahren kaum Veränderungen gegeben.

100 Prozent der Befragten zwischen 14 und 19 Jahren gaben ab, täglich im Internet unterwegs zu sein. Im Alter zwischen 20 und 29 sind es 99 Prozent. Ab 70 Jahren ist es etwa jede zweite Person (Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie).