Zur Sommer-Olympiade in Tokio dürfen keine ausländischen Zuschauer anreisen, damit eventuelle Corona-Ansteckungswellen vermieden werden. Die ersten Athleten wurden im olympischen Dorf schon positiv getestet. Um die Veranstaltungen zuhause live zu sehen, könnt ihr euch auf verschiedene Video-Übertragungen verlassen. GIGA hat zusammengestellt, wie und wo ihr den Olympia-Livestream empfangen könnt.

Vom 23. Juli bis zum 28. August finden in Tokio die – bereits um ein Jahr verschobenen – olympischen Sommerspiele statt. Weil dieses Jahr überhaupt keine Zuschauer anreisen dürfen, wird sich die Welt natürlich auf die Live-Übertragungen stürzen. Hier erfahrt ihr, wie ihr Olympia kostenlos im Free-TV, im Internet-Livestream oder auch auf Pay-TV-Kanälen verfolgen könnt.

eSports sind auf dem Weg olympisch zu werden:

Free-TV-Livestream für die Olympiade Tokio 2020 (eigentlich 2021)

Wer eine generelle Übersicht der Wettkampftermine bei Olympia haben will, sollte sich diese Seite der Wikipedia als Lesezeichen speichern. Dort findet ihr eine komplette Übersicht aller Wettbewerbstermine zum jeweiligen Datum und könnt auch sehen, an welchen Tagen es Entscheidungen gibt. Das ist hilfreich, um sich die lohnenswerten Tage für einen Olympia-Livestream herauszupicken.

Die olympische Eröffnungsfeier sowie die Abschlussfeier werden von Eurosport und ARD/ZDF live übertragen. Die Eröffnungsfeier findet am 23. Juli ab 20:00 Uhr japanischer Uhrzeit statt. Die Übertragung beginnt in Deutschland um 13:30 Uhr. Die Abschlussfeier ist am 8. August.

ARD und ZDF konnten zahlreiche Sportereignisse der Olympiade unterlizensieren. Einen Sendeplan, Ergebnisse und Videos findet ihr dann ab Juli auf der Olympia-Seite des ARD.

Free-TV-Sendezeiten zur Olympiade bei ARD & ZDF

Tag Zeiten Sender 22.07.2021 09:05 - 17:00 Uhr ARD 23.07.2021 12:10 - 17:00 Uhr ZDF 24.07.2021 00:45 - 17:00 Uhr ZDF 25.07.2021 01:05 - 17:00 Uhr ARD 26.07.2021 23:15 - 17:00 Uhr ZDF 27.07.2021 23:55 - 17:00 Uhr ARD 28.07.2021 01:30 - 17:00 Uhr ZDF 29.07.2021 00:50 - 17:00 Uhr ARD 30.07.2021 01:10 - 17:00 Uhr ZDF 31.07.2021 23:55 - 17:00 Uhr ARD 01.08.2021 01:15 - 17:00 Uhr ZDF 02.08.2021 02:00 - 17:00 Uhr ARD 03.08.2021 01:35 - 17:00 Uhr ZDF 04.08.2021 00:50 - 17:00 Uhr ARD 05.08.2021 00:45 - 17:00 Uhr ZDF 06.08.2021 01:05 - 17:00 Uhr ARD 07.08.2021 23:45 - 17:00 Uhr ZDF 08.08.2021 23:50 - 17:00 Uhr ARD

Olympia-Livestreams 2021 komplett im Abo

Der Sender Discovery hat die kompletten Senderechte an dieser Olympiade für 1,3 Milliarden Euro gekauft und kann sie nun unterlizensieren. Aus diesem Grund wird es beim TV-Sender Eurosport beziehungsweise im Eurosport-Player alle Wettkämpfe live zu sehen geben.

Wie man Eurosport im Livestream sehen kann, haben wir im verlinkten Artikel erklärt. Unter anderem ist das beim Streaming-Anbieter Joyn möglich.

Der offizielle Livestream auf dem Eurosport-Player deckt Eurosport 1 und 2 ab. Das Abo kostet 6,99 Euro/Monat und ist monatlich kündbar. Wenn ihr also den Olympia-Livestream aller Sportarten am PC, im Smartphone oder Tablet sehen möchtet, könnt ihr das damit problemlos tun.

Mit diesen Diensten könnt ihr die Olympiade 2021 im Eurosport 1 & 2 HD Livestream empfangen:

Anbieter Paket (Preis/Monat) Sender Joyn Kostenfrei (werbefinanziert)

Plus (6,99 Euro) Eurosport 1 in SD (+55 weitere Sender)

Eurosport 1 HD & Eurosport 2 HD (+55 weitere Sender) Öffentlich-Rechtliche Sender in HD, kein Account notwendig, On-Demand-Inhalte, nur Plus: exklusive Serien & Filme und private Sender in HD MagentaTV Standard ( 7,95 Euro)

Euro) TV-Paket Sport (zusätzlich 6,95 Euro) Eurosport 1 HD (+60 weitere Sender)

Eurosport 2 HD (+5 weitere Sender) Zubuchbare Pay-TV- und Sport-Sender, Cloud-Recorder, Megathek & MagentaTV Originals Zattoo Premium (9,99 Euro) Eurosport 1 HD (+100 weitere Sender) Cloud-Recorder (nur Ultimate), weitere TV-Pakete zubuchbar, Restart und Live-Pause, On-Demand-Inhalte Eurosport Player-Abo (6,99 Euro) Eurosport 1 HD & Eurosport 2 HD (keine weiteren Sender) On-Demand-Angebot von Eurosport, Multikamera & Bonus-Feeds bei verschiedenen Live-Übertragungen DAZN monatlich 11,99 Euro Eurosport 1 HD & Eurosport 2 HD Kostenloser Probemonat - ihr könnt also die Olympiade komplett live streamen und euch in der Zeit weitere Sport-Events ansehen.

