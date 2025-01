Promis unter Palmen 2025: Start, Kandidaten und Sendetermin

Promis unter Palmen ist endlich zurück. 2025 geht es mit neuen Folgen weiter. Wir informieren euch über erste Details und nennen die Kandidaten.

Ein Format kommt zurück

Obwohl das Konzept aufzugehen schien, war es seit 2021 ruhig geworden um „Promis unter Palmen“. Doch nun hat das Warten ein Ende. Am 17. Februar 2025 geht das Reality-Format in die nächste Runde.

In acht Folgen werden wieder ein Dutzend Promis in einer Traumvilla in Thailand Quartier beziehen und in kniffligen Spielen um die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro kämpfen.

Nur ein Promi kann den Sieg abräumen. Die Zuschauer haben schon gewonnen, denn Langeweile kann garantiert nicht aufkommen, wenn die Promis in der Luxusvilla streiten und lästern. Durch die 24/7 Kameraüberwachung bleibt euch kein Geheimnis verborgen.

Promis unter Palmen 2025: Warum war so lange Pause?

Fast vier Jahre mussten die TV-Zuschauer auf Promis unter Palmen verzichten. Nach nur zwei Staffeln war 2021 erst einmal Schluss. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren.

In der Vergangenheit hatten Mobbing-Vorwürfe eine Rolle gespielt und auch der tragische Tod von Kandidat Willi Herren sorgte womöglich dafür, dass der Jagd nach der goldenen Kokosnuss vorerst der Riegel vorgeschoben wurde. Nun gibt SAT.1 dem Format eine zweite Chance.

Wann startet Promis unter Palmen 2025?

Wollt ihr die neue Staffel nicht verpassen, müsst ihr am Montag, dem 17. Februar 2025 um 20:15 Uhr SAT.1 einschalten. Promis unter Palmen 2025 läuft damit zur besten Primetime.

Ihr könnt es nicht erwarten, dass es endlich losgeht? Dann können wir euch auf den 10. Februar 2025 vertrösten. Die jeweiligen Episoden können schon eine Woche vor dem eigentlichen Sendetermin auf Joyn gestreamt werden.

Und es kommt noch besser: Wem die Sendung am Montag nicht genügt, der bleibt einfach danach am Bildschirm. SAT.1 und Joyn zeigen im Anschluss „Promis unter Palmen – Die Late-Night-Show“. Jochen Bendel wird sich wechselnde Gastmoderatoren ins Studio holen und zu einer lustig-frechen Diskussionsrunde einladen.

Promis unter Palmen 2025: Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen

Nun fragt ihr euch sicher, welche zwölf Promis diesmal in die Traumvilla einziehen. Wir zeigen sie im Überblick:

Chico (seit 2022 Lotto-Multimillionär, Influencer)

(seit 2022 Lotto-Multimillionär, Influencer) Claudia Obert (Unternehmerin und Selfmade-Millionärin)

(Unternehmerin und Selfmade-Millionärin) Menowin Fröhlich (Sänger)

(Sänger) Janina Youssefian (iranisch-deutsches Model)

(iranisch-deutsches Model) Eike Immel (früherer Fußball-Nationaltorwart, Torwarttrainer)

(früherer Fußball-Nationaltorwart, Torwarttrainer) Iris Klein (Mutter von Daniela Katzenberger)

(Mutter von Daniela Katzenberger) Chris Manazidis (YouTuber, Influencer)

(YouTuber, Influencer) Kim Virginia (Influencerin)

(Influencerin) Nikola Glumac (Influencer)

(Influencer) Cosimo Citiolo (Sänger)

(Sänger) Lisha Savage (YouTuberin)

(YouTuberin) Melody Haase (Sängerin)

