Wer es auf das Galaxy S20 FE abgesehen hat und dazu einen passenden Tarif im Netz von Telekom, Vodafone oder o2 benötigt, sollte aktuell bei MediaMarkt oder Saturn vorbeischauen. Dort bekommt ihr das Samsung-Smartphone gerade fast hinterhergeworfen und mit Vertrag günstiger als im Einzelkauf.

Samsung Galaxy S20 FE mit Vertrag im Netz von Telekom, Vodafone & o2

In den Tarifwelten von MediaMarkt und Saturn ist das Galaxy S20 FE aktuell so günstig wie schon lange nicht mehr erhältlich. Ihr bekommt die Fan-Edition des Samsung-Flaggschiffs von 2020 plus Allnet- und SMS-Flat mit bis zu 12 GB Datenvolumen für gerade einmal 19,99 Euro im Monat. Hinzu kommen einmalig 1 Euro für das Gerät, 3,95 Euro für den Versand und 39,99 Euro Anschlusspreis. Die Galaxy Buds 2 gibt's kostenlos dazu, aber Achtung: Das Angebot ist limitiert und gilt nur so lange der Vorrat reicht. Es könnte recht schnell ausverkauft sein, da das Handy nur noch in wenigen Farben verfügbar ist und ihr mit Vertrag weniger bezahlt als ohne (siehe Beispielrechnung unten).

Folgende Mobilcom-Debitel-Tarife sind mit dem Handy plus Kopfhörer aktuell verfügbar:

Telekom-Netz : 6 GB LTE-Datenvolumen (max. 25 MBit/s) und Allnet-Flat, SMS kosten 19 Cent.

: 6 GB LTE-Datenvolumen (max. 25 MBit/s) und Allnet-Flat, SMS kosten 19 Cent. Vodafone-Netz : 5 GB LTE-Datenvolumen (max. 21,6 MBit/s) und Allnet-Flat, SMS kosten 19 Cent.

: 5 GB LTE-Datenvolumen (max. 21,6 MBit/s) und Allnet-Flat, SMS kosten 19 Cent. o2-Netz: 12 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat.

Auch gut im o2-Netz: 20 GB 5G/LTE-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat für 23,99 Euro im Monat + 100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme.

Galaxy S20 FE mit Vertrag bei MediaMarkt & Saturn: Darum lohnt sich das Angebot

Beispielrechnung: Galaxy S20 FE + o2 Blue All-in M Grundgebühr

(monatlich) 19,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 3,95 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 524,70 Euro Gerätewert

(Online-Bestpreis laut idealo.de am 21.12.2021) 460 Euro + 105 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) -40,30 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat -1,68 Euro Zum Angebot bei Saturn

Das Samsung Galaxy S20 FE (128 GB) kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 460 Euro, die Galaxy Buds 2 schlagen mit ca. 105 Euro zu Buche. Der Wert der Geräte übertrifft folglich die Gesamtkosten des Tarif-Bundles über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Ihr bekommt den Tarif mit 12 GB Datenvolumen nicht nur effektiv kostenlos, sondern macht zudem noch einen Gewinn von über 40 Euro. Das Angebot lohnt sich also auch, wenn ihr den Tarif gar nicht benötigt und es nur auf das Smartphone und die Earbuds abgesehen habt.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Mehr zum Samsung Galaxy S20 FE erfahrt ihr im GIGA-Test sowie in diesem Vorstellungsvideo:

Samsung Galaxy S20 FE vorgestellt

