Wer Donnerstag zu Aldi geht, kann sich beliebte Escape-Spiele im Angebot schnappen

Ihr spielt gerne Escape Rooms und sucht nach einer günstigen Alternative für zu Hause? Bei Aldi könnt ihr diese Woche fündig werden!

Exit als Escape-Room für euer Wohnzimmer

Escape Rooms gibt es mittlerweile in vielen Städten. Ziel ist es, einen Raum möglichst schnell mithilfe verschiedener Rätsel und Aufgaben zu verlassen. Wer auch Zuhause „escapen“ will, findet diese Woche bei Aldi ein spannendes Angebot! Für nur 9,99 Euro findet ihr fünf verschiedene Spiele der Exit-Reihe vom Kosmos-Verlag ab Donnerstag, dem 24.07. in eurem Aldi. Damit spart ihr im Vergleich zur UVP 33 Prozent.

Wem das Angebot bei Aldi nicht zusagt, findet bei Amazon eine große Auswahl weiterer Versionen der Exit-Games des Kosmos-Verlags. Kennt ihr schon eine der neuesten Versionen: Exit trifft auf Catan.

Kosmos 684983 EXIT | Abenteuer auf Catan Level: Einsteiger | Erscheinungstag 24.03.2025 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.07.2025 10:57 Uhr

Für wen lohnen sich die Spiele?

Ihr habt noch kein Escape-Room-Spiel für zu Hause und wollt ausprobieren, ob so ein Spiel überhaupt etwas für euch ist? Dann könnt ihr mit dem günstigen Angebot bei Aldi nichts falsch machen.

Ihr habt schon Spiele aus der Reihe und sie gefallen euch? Dann lohnt es sich eure Sammlung auszubauen.

Eure Kinder sind seit dem letzten Kauf älter geworden? Vielleicht könnt ihr diesmal ein Spiel kaufen, welches eine höhere Altersempfehlung hat. Damit kommt wieder Spannung auf!

Ihr spielt eure Spiele gerne mehrfach? Vielleicht sind die Exit-Games dann nicht die optimale Wahl für euch, da sie normalerweise für ein einziges Spiel vorgesehen sind.

Diese Spiele bekommt ihr bei Aldi im Angebot

Damit findet ihr für fast jede Altersstufe mindestens ein spannendes Exit-Game. Über die Links könnt ihr euch die Spiele auch auf Amazon ansehen.

Für alle Rätselfreunde

Die Exit-Games könnt ihr leider nicht mehrmals spielen. Das liebevoll gestaltete Material müsst ihr zerschneiden, knicken oder bemalen. Das macht die Rätsel dafür umso intensiver und das Angebot von Aldi lohnt sich zusätzlich. Kleiner Tipp, wenn ihr die Spiele noch nicht kennt: Hin und wieder lohnt sich ein intensiver Blick auf die Schachtel.

Dass die Exit-Games Spaß machen, zeigen auch die Bewertungen auf Amazon. Die meisten Spiele landen bei 4,6 oder 4,7 von 5 Sternen. Wagt ihr euch das erste Mal an ein Exit-Game, raten wir zu einem Spiel für Einsteiger. Die Rätsel können sehr knifflig werden. Die Anleitungen sind aber verständlich geschrieben, sodass ihr problemlos die Spielmechaniken verstehen werdet.

