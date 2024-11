Sicher die Kommasetzung prüfen – So geht's

Einer der härtesten Brocken der deutschen Sprache ist die Kommasetzung, über die sich viele den Kopf zerbrechen. Wir zeigen euch, wie und wo ihr eure Kommafehler korrigieren könnt.

Tools zur Überprüfung der Kommasetzung

Die Kommasetzung ist so wichtig wie nervenzerreißend beim Schreiben von Texten. Schließlich gibt es zwar einige recht klare Regeln, zu diesen tauchen dann aber wiederum in bestimmten Fällen Ausnahmen auf. Und so kommt es, dass Kommas an Stellen stehen, wo sie nicht sein sollen oder aber sie fehlen. Genau deshalb gibt es Dienste wie DeepKomma.de, Rechtschreibprüfung24.de und Duden.de, die recht nützlich sind, um die Kommasetzung zu überprüfen. GIGA stellt sie euch vor.

Ausschließlich für die Kommasetzung-Prüfung: Deep.Komma.de

Bei diesem Tool ist der Name Programm. Hier werden ausschließlich Kommata korrigiert; im Gegensatz zu den weiteren Tools wird damit nicht auf Rechtschreibung oder andere grammatikalische Fehler eingegangen. Und so benutzt ihr DeepKomma:

In das Textfeld gebt oder kopiert ihr den zu korrigierenden Text ein.

Mit dem Play-Button wird die Korrektur gestartet.

Mit dem Radiergummisymbol wird das Textfeld wieder geleert.

Klickt auf den linken Button um den Text zu kopieren.

Nachdem die Korrektur gestartet wurde, erscheint der eingegebene Text unten erneut. Kommas an Stellen, an denen sie nicht sein dürfen, werden rot markiert. Fehlende Kommata werden von dem Programm selber eingefügt und grün markiert.



Das Textfeld von DeepKomma.de. (© DeepKomma.de-Screenshot GIGA)

Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass der geprüfte Text nicht einfach wieder kopiert werden kann. Schließlich werden die falschen Kommata nur rot markiert, nicht aber gelöscht. Diese Arbeit muss man selber übernehmen, dabei gibt es aber zumindest einen Lerneffekt.

Nicht nur für die Kontrolle von Kommasetzung: Rechtschreibprüfung24.de

Rechtschreibprüfung24.de korrigiert nicht nur Kommata, sondern auch sämtliche andere Fehler. Jedoch gibt es zusätzlich eine kostenpflichtige Premium-Version, mit der unteranderem erst 100 weitere Fehler erkannt werden. Das volle Potential wird damit nicht aus der kostenlosen Version geschöpft.

Auch hier muss der Text in das Feld kopiert oder eingegeben werden.

Unter „Prüfung starten“ wird das Tool aktiviert.

Fehler werden gelb markiert. Klickt man auf diese Markierungen, öffnet sich ein Feld mit der Fehlerbeschreibung und wie der Fehler korrigiert werden kann.

Der nun korrigierte Text kann in der kostenlosen Variante kopiert werden.

Das Textfeld von rechtschreibprüfung24.de. (© rechtschreibprüfung34.de-Screenshot GIGA)

Der Klassiker: Duden.de

Auch der Duden-Mentor bietet eine kostenpflichtige Version an, die kostenlose Variante korrigiert indessen bereits Grammatik- und Rechtschreibfehler.

Kritische Stellen werden gelb markiert.

Klickt man auf diese, so werden einem Vorschläge angezeigt, die angenommen oder abgelehnt werden können.

Zusätzlich gibt es grammatikalische Erklärungen zu den jeweiligen Vorschlägen.

Unten rechts im Textfeld kann der Text in die Zwischenlage kopiert oder gelöscht werden.

Quelle: Duden.de-Screenshot GIGA (© Duden.de-Screenshot GIGA)

Im Zweifel der eigene Verstand

Zwar sind all diese erwähnten Tools nützlich, zu hundert Prozent kann man sich aber auf keines von diesen verlassen. Daher lohnt es sich sicherlich, einige Kommaregeln im Kopf zu haben. Die bekannteste Regel ist wohl, dass Kommas bei Aufzählungen auftreten, allerdings mit der Ausnahme, wenn die Reihungen durch „oder“ beziehungsweise „und“ verbunden werden: „Der Film ist sehr gut geschrieben, gespielt und produziert worden.“ Bei gereihten Hauptsätzen jedoch dürfen Kommas eingesetzt werden: „Der Film hat viele Preise gewonnen, und das Buch ist sehr erfolgreich.“ Zusätzlich werden Nebensätze von dem überordneten Satz durch Kommas abgetrennt: „Ich werde das Spiel sofort spielen, sobald es rauskommt.“

Zu diesen Regeln gibt es teils erneut Ausnahmen, weshalb eine gesamte Übersicht hier den Rahmen sprengen würde. Die bereits erwähnten Regeln im Bezug auf die Kommasetzung und eine recht ausführliche Übersicht findet ihr im entsprechenden Duden-Artikel. Mit der Kombination aus den genannten Tools und dem Wissen solltet ihr gut gewappnet sein, um eure Kommasetzung zu prüfen. Zusätzlich könnt ihr, falls ihr Firefox nutzt, im Browser die Rechtschreibprüfung aktivieren und so beispielsweise längere Texte vor dem Veröffentlichen überprüfen.

