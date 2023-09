Smart-eID: Wie funktioniert der Online-Ausweis?

Deutschland soll digitaler werden und die „Smart eID“ soll ihren Betrag dazu leisten. Was ist das, wie funktioniert das und wofür benötigt man die Smart-eID?

Ratgeber Facts

Die digitale ID soll ermöglichen, die Identität per Smartphone nachzuweisen. Damit kann also der Personalausweis auf das Smartphone gebracht werden. Geplant war der Start bereits für 2020, aktuell befindet sich der elektronische Identitätsnachweis aber noch in der Entwicklung. Mit der Fertigstellung wird für das vierte Quartal 2023 gerechnet.

Mit der Smart-eID zum Personalausweis auf dem Handy

Die „Smart eID“ wird vom Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) entwickelt. Sie soll als digitale Alternative für den Personalausweis genutzt werden können. Das kann zum Beispiel genutzt werden, um sich bei Online-Diensten zu identifizieren. Wie funktioniert das?

Man benötigt ein aktuelles Smartphone , dass die Sicherheitsanforderungen erfüllt. Zum Start sollen das vor allem Samsung-Geräte wie die Galaxy-Modelle ab dem S20 sein.

, dass die Sicherheitsanforderungen erfüllt. Zum Start sollen das vor allem Samsung-Geräte wie die Galaxy-Modelle ab dem S20 sein. Für die Smart-eID wird eine verschlüsselte Verbindung zwischen dem Smartphone und dem Ausweis-Server hergestellt.

zwischen dem Smartphone und dem Ausweis-Server hergestellt. Die Daten müssen zuvor einmalig verifiziert werden. Das läuft über die Personalausweis-App „AusweisApp2“. Hierüber werden die Daten vom Personalausweis mit Online-Funktion per NFC vom Smartphone ausgelesen.

Auf dem Server sind die Nutzerdaten abgelegt. Dann kann man seine Identität nachweisen, ohne den Personalausweis im Chipkartenformat zu benötigen.

Auch der Führerschein soll digital werden:

Die Bundesdruckerei versichert, dass die persönlichen Daten sicher sind. Der verwendete Sicherheitsstandard „Optimos“ wurde vom Bundeswirtschaftsministerium entwickelt. Dabei wird mit Unternehmen wie Samsung und Deutsche Telekom Security zusammengearbeitet. Zum Start wird die Smart-eID nur auf wenigen Smartphones verfügbar sein. Derzeit sind nur diese Geräte/Gerätereihen mit der verwendeten Sicherheitstechnologie kompatibel:

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy A54

Wird der normale Personalausweis durch Smart-eID ersetzt?

Auch wenn die „Smart eID“ den Nachweis über die Identität auf das Smartphone bringt, wird der klassische Personalausweis nicht dadurch ersetzt. So muss man auch nach der Einführung den Ausweis im Chipkartenformat vorzeigen, wenn man zum Beispiel von der Polizei kontrolliert wird oder ins Ausland reisen möchte. Die Smart-eID ist vor allem dort sinnvoll, wo man bislang die Plastikkarte und ein Smartphone mit der AusweisApp2 für die Identifikation bei Online-Diensten benötigt. Auf die Ausweiskarte kann dann verzichtet werden. Auch das Video-Ident-Verfahren könnte dadurch abgelöst werden.

Die „Smart eID“ soll mit weiteren digitalen Diensten zusammenarbeiten. So ist zum Beispiel eine Verknüpfung mit der BundID in Planung.

