Wer gerade auf der Suche nach einem hochwertigen Wassersprudler zum kleinen Preis ist, der sollte sich das aktuelle Angebot von LIDL nicht entgehen lassen. Der Discounter verkauft den SodaStream Crystal gerade zum aktuellen Bestpreis von gerade einmal 79,99 Euro.

Wer keine Lust, ständig Wasserflaschen vom Supermarkt nach Hause zu schleppen, der greift zum Wassersprudler. Eines der absoluten Top-Geräte dieser Kategorie ist gerade stark bei LIDL reduziert. Der Markt bietet den SodaStream Crystal mit Glaskaraffe für gerade einmal 79,99 Euro an – sowohl online als auch in den Märkten der Kette. Das ist aktueller Bestpreis und genau deswegen dürfte der Wassersprudler auch schnell ausverkauft sein. Wer sich also eines der begehrten Sets sichern will, sollte schnell zuschlagen.

Zum Angebot von LIDL

Die Eigenschaften im Überblick:

Aluminiumzylinder für CO2 mit einem Fassungsvermögen von 426 Gramm für 60 Liter Wasser

0,6 Liter Glaskaraffe im „Crystal“-Design (spülmaschinenfest)

Maße: 45 x 20 x 29 cm

In den Farben Weiß und Schwarz verfügbar

Produkt-Einschätzung: Sehr gut

Die Produkte der Firma SodaStream erfreuen sich schon seit Jahren großer Beliebtheit und gehören zu den absoluten Bestsellern, wenn es um Wassersprudler geht. Bei Amazon kommt das angebotene Modell auf eine Bewertung von 4,5 von 5 möglichen Sternen. Inzwischen können die wechselbaren CO2-Zylinder in immer mehr Läden preisgünstig ausgetauscht werden. Wirklich viel Geld sparen kann man durch den Einsatz eines Wassersprudlers im Gegensatz zum Kauf im Supermarkt zwar nicht, aber immerhin muss man nicht ständig Unmengen an Wasserflaschen kaufen und durch das Treppenhaus schleppen.

Wer übrigens keine Lust auf schnödes Sprudelwasser hat, kann das Ganze auch etwas mit diversen Sirups verfeinern. Hier reicht die Geschmacksvielfalt von simplen Säften bis hin zu Cola – da ist wirklich für jeden was dabei.

Deal-Einschätzung: Sehr gut

Knapp 80 Euro für das Einstiegs-Set des SodaStream Crystal sind wirklich ein verdammt guter Preis. So günstig war diese Kombi zuletzt am Black Friday. Wer übrigens gerne noch eine Karaffe mehr, zwei Trinkgläser und 6 Sirupproben mehr haben will, wird auf Amazon fündig.

Der Versandriese bietet dieses Promo-Pack zum Vorzugspreis von 99,99 Euro an. Die Lieferung erfolgt kostenlos – bei der Bestellung im LIDL-Online-Shop fallen hingegen noch 4,95 Euro Versandkosten an, was das Amazon-Angebot noch attraktiver macht. Wer jedoch die zusätzlichen Dreingaben nicht braucht, kann beim Discounter noch ein paar Euro sparen.