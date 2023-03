Unter der Telefonnummer 04365753788179 meldet sich ein „Support-Center“, doch das Angebot scheint eher dubios zu sein. Offenbar werden planlos Listen von Handynummern angerufen, deren Besitzer sich nicht selten über das Unwissen der Anrufer wundern. Worum geht es hier?

Die Anrufe der Nummer 04365753788179 kommen aus Heringsdorf in Ostholstein. Angeblich stammen sie von Vodafone, aber es deutet vieles darauf hin, dass es sich hier nur um „Provisionsjäger“ handelt, die euch neue Verträge aufschwatzen wollen. Die Nummer ist gefälscht, aber wenigstens sind sie höflich.

Diese Art von Anrufen fallen unter den Betrugsbegriff „Phishing“ und dahinter stecken miese Methoden:

Anruf von 04365753788179: Worum geht es?

Ein Rückruf bei dieser Nummer ist nicht möglich, weil sie gefälscht ist. Sie wird durch „Call-ID-Spoofing“ von einem Wählcomputer erzeugt. Die Täter können überall sitzen – sogar im Ausland.

Die Anrufer geben sich als Vodafone-Mitarbeiter aus.

Oft erfolgen nur Ping-Anrufe, mit denen durch einmaliges Klingeln geprüft werden soll, ob eure Nummer überhaupt existiert.

Die Anrufer behaupten, dass euer Vertrag ausläuft und bieten euch eine Vertragsverlängerung zu günstigen Konditionen und sogar mit einer Gutschrift oder einem Freihandy an.

Dabei werden anscheinend nur Nummern angerufen, die von der Vorwahl her Vodafone-Kunden sein müssten. Dass einige der Angerufenen den Anbieter gewechselt und die Rufnummer von Vodafone mitgenommen haben, berücksichtigen sie dabei nicht.

Sie haben offensichtlich auch keinen Einblick in aktuelle Vertragsdaten und wissen darum nicht, wenn ihre Gesprächspartner etwa gerade erst verlängert haben oder mit einer Prepaid-SIM telefonieren.

In solchen Fällen verabschieden sie sich höflich und legen auf.

Bezweifelt man die Angaben der Anrufer oder fragt genauer nach, wann genau der Vertrag denn abgelaufen sie, kann es aber passieren, dass sie ohne Verabschiedung einfach auflegen.

Diese Anrufe erfolgen nicht im Auftrag von Vodafone, allerdings sollen damit offenbar Verträge erzeugt werden, mit denen die Täter eine Vermittlungsprovision kassieren können. Nach Providern vorsortierte Listen mit Handynummern werden etwa in einschlägigen Telefonmarketing-Gruppen bei Facebook angeboten.

Ihr solltet bei diesen Gesprächen auf keinen Fall einen Vertrag abschließen und den Anrufern auch keine Daten bestätigen. Blockiert die Nummer am besten sofort!

So blockiert ihr diese Anrufer

In der Regel werden sie euch auf dem Handy anrufen. Dort könnt ihr die gefälschte Nummer 04365753788179 einfach in Android oder auf dem iPhone sperren. Unser Kurz-Video zeigt euch die nötigen Schritte.

Ohne eine schriftliche Bestätigung eurerseits sind solche „Vertragsverlängerungen“ nicht gültig. Seht euch also an, was ihr geschickt bekommt oder legt gleich Widerspruch ein, falls ihr auf die Anrufer hereingefallen seid.

