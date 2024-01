Solitaire-Spiele: Kostenlos online spielen

Solitaire vereint Strategie, Geduld und Entspannung und fördert die Konzentration. Wir haben für euch die besten kostenlosen Varianten zusammengestellt.

Solitaire ist ein zeitloser Klassiker unter den Kartenspielen, der sowohl strategisches Denken als auch Vorausplanung erfordert. Das Ziel des Spiels ist es, alle Karten in einer bestimmten Reihenfolge auf den Foundation-Stapeln abzulegen, beginnend mit den Assen. Die Herausforderung liegt im geschickten Umgang mit den verfügbaren Karten und dem sinnvollen Nutzen der Ablagestapel, um neue Züge freizuschalten. Es gibt etliche Varianten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Spielstilen. Von einfach und entspannend bis hin zu komplex und anspruchsvoll.

Solitaire-Klassik kostenlos spielen

Das Prinzip von Solitaire ist im Grunde immer gleich, lediglich das Spieldesign, die Musik und eventuelle Extras sorgen für einen Unterschied und bieten Abwechslung. Solitaire-Klassik bietet ein minimalistisches Design. Auf der linken Seite stehen die Züge, die ihr bereits getätigt habt und ihr habt die Möglichkeit, Aktionen rückgängig zu machen.

Spider-Solitaire-Classic kostenlos spielen

Anders als bei den üblichen Solitaire-Spielen startet dieses mit einer einzigen Farbe. Es geht darum, dass ihr die niedrigeren Karten mit den höheren kombiniert und so das Feld freiräumt. Habt ihr keine Möglichkeit mehr für einen Spielzug, könnt ihr euch Karten geben lassen oder den Spielzug rückgängig machen, um nach anderen Optionen zu suchen.

Solitaire-Farm: Seasons 2

In diesem Browsergame erwarten euch über 3000 Level. Jedes Level startet mit einer anderen Kartenformation. Das Design ist farbenfroh und verspielt und macht noch mehr Lust auf Solitaire. Ihr müsst hier nicht verschiedene Stapel für die jeweiligen Farben bilden, sondern nur einen. Unabhängig von der Farbe wählt ihr dafür Karten, die entweder höher oder niedriger sind als jene, die gerade oben aufliegt. Sind keine Züge mehr frei, könnt ihr eine neue Karte auflegen lassen. Im Laufe des Spiels habt ihr die Möglichkeit Boni freizuschalten, die bei schwierigen Levels hilfreich sein könnten.

Solitaire-Klondike kostenlos spielen

Diese Version ähnelt Solitaire-Klassik sehr. Die Musik ist ein bisschen lebhafter, aber gleichzeitig entspannend. Das sorgt für eine bessere Konzentration. Das Design ist klassisch und minimalistisch. Ein Vorteil ist, dass ihr euch auch Tipps geben lassen könnt, falls ihr keine Möglichkeit mehr für einen Spielzug entdeckt.

Solitaire-Quest-Pyramid

Das Spiel überzeugt durch ein spannendes Design mit mystischen Pyramiden und bunten Farben. Auch hier gilt es, einen einzigen Stapel zu bilden und die aufliegende Karte jeweils mit einer höheren oder niedrigeren Karte zu ergänzen. Sind keine Möglichkeiten mehr frei, zieht ihr eine neue Karte aus dem Stapel. Ihr könnt euer Geschick in etlichen Levels beweisen.

Moorhuhn-Solitaire kostenlos spielen

Hier wird Solitaire wieder auf ganz traditionelle Weise mit vier Foundation-Stapeln gespielt. Die Musik ist minimal und das Design durch seine Farben relativ entspannend. Das sorgt für eine bessere Konzentration und Ruhe. Das Spiel bietet keine speziellen Extras.

Aloha-Solitaire kostenlos spielen

Das Aloha-Solitaire erinnert eher an Memory, denn es geht darum, dass ihr jeweils zwei gleiche Karten findet. Ihr könnt euch drei Karten auflegen lassen und müsst nun Pärchen finden. Klickt ihr die Karten an, verschwinden sie aus dem Spielfeld und so wird nach und nach das Feld freigeräumt. Um ein Pärchen zu bilden, reicht die gleiche Zahl, unabhängig davon, ob es ein Karo oder ein Pik ist oder ein Herz und ein Kreuz.

Solitaire-Quest kostenlos spielen

In über 18 Level könnt ihr euer Geschick beweisen und eure Konzentration fördern. Mit jedem Level bekommt ihr mehr Spielkarten. Nach und nach habt ihr die Möglichkeit Joker zu bekommen, die jede Karte ersetzen können. Habt ihr ein Level nicht bestanden, seid ihr deshalb nicht gleich Game-Over, sondern dürft mit diesem Level wieder starten. Auch in diesem Solitaire gibt es nur einen Stapel, den ihr vollenden sollt. Ihr könnt dafür die Farben mischen, wie es gerade sinnvoll ist.

3D-Solitaire kostenlos spielen

Beim 3D-Solitaire werden euch sieben Karten angezeigt. Nun gilt es Stapel zu bilden, bis Asse auftauchen, mit denen ihr selbst separate Stapel bilden könnt und somit nach und nach das Spielfeld freiräumt. Dafür wählt ihr immer die gegensätzliche Farbe und die niedrigere Spielkarte. Zum Beispiel auf eine Karo-10 könnt ihr nur ein Kreuz oder Pik-9 legen. Auf ein Kreuz-Ass könnt ihr nur eine Herz- oder Karo-Dame stapeln, während die Foundation-Stapel, die ihr selbst bildet, mit einem Ass beginnen und dann die jeweils höhere Karte auf dem Stapel abgelegt werden muss. Also Ass, Zwei, Drei, Vier und so weiter bis der Stapel komplett ist.