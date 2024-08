Sommer-Dschungelcamp 2024 auf RTL: Wer ist raus nach Folge 6?

Das Dschungelcamp ist zurück! Reality-Fans kommen in der Sommer-Ausgabe voll auf ihre Kosten. Wer um den weiter um den Sieg kämpft, lest ihr hier.

Am 16. August 2024 ging bei RTL, und auch auf RTL+, die Allstar-Edition des Dschungelcamps an den Start. Dieses Mal, zum 20-jährigen Jubiläum, treten zahlreiche frühere IBES-Teilnehmer in Südafrika gegeneinander an. Zu den Kandidaten zählen der kontrovers diskutierte Ex-Fußballprofi Thorsten Legat, Reality-TV-Bekanntheit Kader Loth und Gigi Birofio, bekannt aus dem Sommerhaus der Stars.

Wie üblich müssen die Prominenten im südafrikanischen Dschungel diverse spektakuläre und ekelhaften Herausforderungen meistern. Im Gegensatz zu früheren Staffeln erfolgt die Übertragung der aktuellen Folgen allerdings nicht live, sondern sie sind vorproduziert.

Unsere kino.de Kollegen zeigen euch in ihrem Video die sieben nervigsten Dschungel-Kandidaten:

Die 7 nervigsten Dschungelcamp-Kandidaten

Dieser Promi verlässt den Dschungel in Folge 6

In der sechsten Episode des Dschungelcamps bleibt der Kreis der Legenden unverändert. Allerdings weist Moderatorin Sonja darauf hin, dass diese Konstellation von zwölf Teilnehmern nur noch bis zum Ende dieser Folge Bestand haben wird. Somit steht bereits in der nächsten, der siebten Folge, ein weiterer Auszug bevor.

Sommer-Dschungelcamp 2024: Wer ist schon raus?

Folge 6: –



Folge 5: –

Folge 4: –

Folge 3: –

Folge 2: David Ortega wird von den anderen Dschungel-Bewohnern rausgewählt.

Folge 1: –

Das passiert in Folge 6

In der sechsten Episode teilt Kader Loth ihre persönlichen Erfahrungen und öffnet sich über ihre Vergangenheit. Während eines Gesprächs mit Hanka Rackwitz enthüllt sie ihre Leiden an Endometriose und die tiefe Enttäuschung, nach der Hochzeit mit ihrer großen Liebe Isi kinderlos geblieben zu sein. Starke Menstruationsschmerzen aufgrund von Verwachsungen im Unterleib führten dazu, dass ihre Ärzte ihr die Entfernung der Gebärmutter nahelegten, einen Rat, dem sie schließlich folgte. Nach dem Eingriff erlitt sie weitere schwere Zeiten, denn mit der OP wurde sie in die künstlichen Wechseljahre versetzt und wurde ein anderer Mensch. Durch professionelle psychologische Unterstützung fand sie letztendlich zurück zur Gesundheit. Heute ist sie dankbar für jeden gesunden Tag.

Des Weiteren leiden die Prominenten weiterhin unter Hunger, was die Notwendigkeit für eine neue Dschungelprüfung unterstreicht. Giulia Siegel und Mola Adebisi stehen diesmal vor der Herausforderung. Für die Aufgabe werden sie in einen Käfig gesperrt, an Ketten gefesselt und in 17 Grad kaltes Wasser hinabgelassen. Sie haben 15 Minuten Zeit, um die Ketten mit versteckten Schlüsseln zu öffnen und die Schlösser anzubringen. In früheren Staffeln konnte noch kein Team diese Prüfung erfolgreich absolvieren. Doch dieses Mal schafft es das Dream-Team, beeindruckend sechs von zwölf möglichen Sternen zu ergattern.

Die Bewohner können sich zunächst über einen reich gefüllten Topf mit Straußenfleisch erfreuen, das sie mit großem Genuss verzehren. Ihre Freude währt jedoch nicht lange, da sie für begangene Schmuggelaktionen zur Rechenschaft gezogen werden und gezwungen sind, ihre Luxusgüter herauszugeben. Dies sorgt besonders bei Kandidaten wie Elena Miras und Danni Büchner für Unmut, die bereits mehrfach Giulia Siegel gewarnt hatten, dass sie keine Zigaretten teilen sollte. Siegel jedoch weist jegliche Schuld von sich. Es ist durchaus denkbar, dass sie aufgrund ihres Verhaltens in der kommenden Episode von einigen Campbewohnern für die Nominierung vorgeschlagen wird.

Die legendärsten Trash-TV-Momente seht ihr in unserer Bilderstrecke:

Sommer-Dschungelcamp 2024: Sendetermine im TV & auf RTL+

Im Rahmen des Dschungelcamps der Legenden könnt ihr euch auf 17 spannende Folgen freuen, die sowohl auf RTL+ als auch im Free-TV ausgestrahlt werden. Auf RTL+ habt ihr den Vorteil, dass die Episoden einen Tag vor der linearen TV-Ausstrahlung verfügbar sind. Somit könnt ihr das große Finale schon am Donnerstag, den 31. August 2024, auf RTL+ erleben. Alle Sendetermine sowie Infos zur Sendung findet ihr hier übersichtlich zusammengefasst:

