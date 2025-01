Star-Wars-Brettspiel mit 39 % Rabatt bei Amazon: Kommt auf die dunkle Seite

Was passiert, wenn sich zwei bekannte Marken zusammenschließen? In der Regel sorgt die Kooperation für große Freude bei Fans, so zumindest bei diesen beiden.

Ravensburger und „Star Wars“

Der in Ravensburg ansässige Spiele-Verlag erfreut bereits seit 1883 das Herz aller Spielebegeisterten mit einer großen Anzahl an ausgefallenen Gesellschaftsspielen und Puzzeln, darunter Schwarzer Peter, Lotti Karotti, Scotland Yard, Memory und Das verrückte Labyrinth.

Neben Lego und weiteren bekannten Marken wagt nun auch der Ravensburger Spielehersteller die Kooperation mit einem der großen Filmfranchises, und zwar mit keinem geringeren als Star Wars. Gemeinsam haben sie das Brettspiel „Star Wars Villainous – Die dunkle Seite der Macht“ hervorgebracht, was das Herz vieler Star-Wars-Fans höherschlagen lässt.

Star Wars Villainous – Die dunkle Seite der Macht von Ravensburger

Bei dem Ravensburger-Brettspiel „Star Wars Villainous“ handelt es sich um ein Strategiespiel für Star-Wars-Fans und die, die es noch werden wollen ab einem Alter von zehn Jahren. Gespielt werden kann mit zwei bis vier Spielerinnen und Spielern, die jeweils auf eine Spieldauer von circa 20 Minuten kommen. Je nach Menge der Mitspieler am Tisch liegt die Gesamtspielzeit zwischen 40 und 80 Minuten.

Doch wieso die dunkle Seite der Macht? Ganz einfach, denn in diesem Spiel nehmt ihr die Rolle eines der bekannten Bösewichte im Star-Wars-Universum ein. So könnt ihr als Darth Vader, General Grievous, Asajj Ventress oder weiteren euren finsteren Einfluss nutzen, um das Spiel zu euren Gunsten zu entscheiden und es zudem euren Gegenspielern schwer zu machen.

Je nach Bösewicht besitzt ihr einzigartige Fähigkeiten und müsst jeweils andere Ziele erfüllen. Derjenige, der seine Ziele zuerst erreicht, gewinnt das Spiel und kann sich zurecht Sieger aller Bösewichte nennen.

Sorgt „Star Wars Villainous“ für einen langanhaltenden Spielspaß?

Das Brettspiel „Star Wars Villainous“ eignet sich als gutes Präsent für Star-Wars-Fans ab einem Alter von zehn Jahren. Doch damit nicht genug, denn dabei kann die Rolle von fünf unterschiedlichen Bösewichten eingenommen werden, die im Star-Wars-Universum bereits für einiges Aufsehen gesorgt haben.

Je nach Wahl des Bösewichts besitzt ihr unterschiedliche Fähigkeiten und müsst andere Ziele verfolgen, die Abwechslung in eure Spielrunden einbringen. Um allerdings für noch mehr Flexibilität sowie langanhaltenden Spielspaß zu sorgen, kann das Grundspiel mit zwei Erweiterungen kombiniert werden.

Neben „Star Wars Villainous – Abschaum und Verkommenheit“ könnt ihr das Spiel ebenfalls mit der zweiten Erweiterung, „Star Wars Villainous – Ordnung und Chaos“, spielen. So erhaltet ihr nicht nur mehr mögliche Spielfiguren, sondern auch viele weitere Bösewicht- und Schicksalskarten, sodass Abwechslung und reichlich Spielspaß gegeben sind.

