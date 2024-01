Stenokranio boldi Meme: Dieser lustige Saurier erobert X (Twitter)

Kaum eine Woche vergeht, ohne dass in den sozialen Medien ein neues Meme geboren wird. Viele dieser Internet-Späße sind gehässig und abwertend. Mitte Januar 2024 taucht mit einem Dinosaurier-Meme aber auch ein Vertreter auf, der sowohl bei Erstellern als auch bei Zuschauern für Erheiterung sorgt. Was steckt hinter dem Dino-Meme und warum ist der sogenannte Stenokranio boldi vor allem bei X plötzlich überall zu sehen?

Die entsprechenden Memes zeigen einen Ursaurier. Anders als T-Rex und Co. sieht der Saurier allerdings nicht furchteinflößend aus. In der Präsentation zeigt er sich stattdessen mit einem fröhlich-sympathischen Gesicht. Das Aussehen ermuntert anscheinend viele kreative Köpfe bei X (ehemals Twitter), witzige Bilder zu erstellen. Dabei werden vor allem zahlreiche bereits bekannte Meme-Pattern übernommen und überarbeitet.

Stenokranio boldi: Warum ist der Ursaurier plötzlich überall zu sehen?

Der Stenokranio boldi soll bereits über 300 Millionen Jahre alt sein. Seinen Ursprung hat das Wesen im Gebiet von Rheinland-Pfalz. Warum wird der nette Saurier im Januar 2024 so berühmt? Erst in der zweiten Januarwoche 2024 wurde die Entdeckung von Fossilien des Ursauriers von Wissenschaftlern bekanntgegeben. (Quelle: Forschung und Wissen). Er wird als „bis zu eineinhalb Meter“ lang beschrieben und hat einen „flachen, groben Schäden (sic!) mit vielen, spitzen Zähnen“. Es soll sich um eines der größten Raubtiere der damaligen Zeit handeln. Auch wenn das Wesen häufig als „Dinosaurier“ bezeichnet wird, handelt es sich im wissenschaftlichen Sinne nicht um einen „Dino“-, sondern um einen „Ursaurier“. Verantwortliche des Museums geben an, dass es sich dabei um eine allgemeine Bezeichnung für Wesen mit vier Füßen im Erdaltertum handelt. So soll Stenokranio bolid ausgesehen haben:

Der Stenokranio boldi soll noch vor den Dinosauriern gelebt haben. Das Aussehen, das im Netz für Belustigung sorgt, wurde vom Berliner Naturkundemuseum rekonstruiert (Quelle: Naturkundemuseum). Der Saurier soll laut dem Museum Schleusingen bereits bei Grabungen 2013 und 2018 gefunden worden sein, wurde allerdings erst jetzt im wissenschaftlichen Fachmagazin „Journal of Paleontology“ öffentlich beschrieben.

Wenn ihr zwischen all den ermüdenden Diskussionen und der toxischen Stimmung bei X etwas zur Aufmunterung braucht und lachen wollt, findet ihr dort zahlreiche witzige Beiträge mit dem Stenokranio-bolid-Meme. Einige Highlights der vergangenen Tage sind hier gesammelt:

Natürlich könnt ihr auch selbst kreativ werden und noch einen Beitrag nachschieben. Eine Bilddatei des Ursauriers findet ihr zum Beispiel im Webangebot der Tagesschau.

