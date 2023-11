sic: Was bedeutet das? Bedeutung und Erklärung [sic!]

Wer regelmäßig Texte im Internet, Zeitschriften und Büchern liest, wird von Zeit zu Zeit auf den Ausdruck „sic“ stoßen. In der Regel wird dieser in Klammern hinter einem Satz oder einem Ausdruck verwendet. Oft folgt zudem ein Ausrufezeichen dahinter. Doch was ist die Bedeutung von (sic) beziehungsweise [sic!]?

Überwiegend wird [sic!] in akademischen und wissenschaftlichen Texten wie Hausarbeiten, Aufsätzen und anderen wissenschaftlichen Arbeiten verwendet. Allerdings findet sich der Ausdruck auch in alltäglichen, redaktionellen Inhalten oder in Social-Media-Beiträgen wieder.

Was bedeutet „sic“ bei einem Zitat?

Das kurze Wort „sic“ wird direkt nach einem Zitat verwendet.

verwendet. Die Ergänzung soll anzeigen, dass das Zitat wortwörtlich übernommen wurde.

übernommen wurde. Der Einsatz ist vor allem dann wichtig, wenn sich im Zitat falsche Angaben oder Rechtsschreibfehler befinden.

befinden. Auch Widersprüche, veraltete Schreibweisen oder andere Fehler werden durch (sic!) signalisiert.

Hierdurch zeigt der Autor, dass das Zitat im Original übernommen wurde und die Rechtschreibfehler in der angeführten Quelle genau in dieser Form zu finden sind.

übernommen wurde und die Rechtschreibfehler in der angeführten Quelle genau in dieser Form zu finden sind. So soll die Besonderheit des Zitats hervorgehoben werden.

des Zitats hervorgehoben werden. In Zeitungen und Texten wird der Begriff zudem verwendet, um dem Leser zu signalisieren, dass es sich bei dem vorangestellten Fehler um keinen eigenen Schreib- oder Druckfehler handelt.

handelt. Auch inhaltliche Widersprüche oder Fehlinformationen in Zitaten lassen sich so markieren.

Die Schreibweise mit eckigen Klammern und dem Ausrufezeichen ist die korrekte ([sic!]), allerdings hat sich vor allem in der Online-Sprache die Kurzform (sic) etabliert.

sic!: Bedeutung und Erklärung

Das Kurzwort „sic“ stammt aus dem Lateinischen. Es ist eine abgekürzte Form des Ausdrucks „sic erat scriptum“, auf Deutsch „So stand es geschrieben“. Wörtlich übersetzt bedeutet die kurze Form so viel wie „wirklich so“ oder „so“. Einige Beispiele für die Nutzung in der deutschen Sprache:

