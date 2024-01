Tinder: Wie kann man ein Like & Dislike zurücknehmen?

Bei Tinder kann man sich schnell auf die Suche nach einem neuen Partner oder Affäre machen. Manchmal wischt man aber zu schnell nach rechts oder links. Lässt sich das rückgängig machen und kann man ein Like, Dislike oder Super-Like bei Tinder zurücknehmen?

Habt ihr einen Fehler gemacht, kann man eine Aktion zwar rückgängig machen. Das ist aber nur möglich, wenn man ein kostenpflichtiges Abonnement beim Dating-Dienst gebucht hat. Ohne Abo kann man keine Handlungen zurücknehmen.

Tinder: Like zurücknehmen ohne Abo?

Habt ihr jemanden in der kostenlosen Variante der Dating-App versehentlich gelikt, ist das meistens nicht so schlimm. Kommt es zu einem Match, könnt ihr es einfach wieder auflösen und müsst nicht mit dem Nutzer in Kontakt treten. Kennt ihr die Person aber im echten Leben und wischt dieser Nutzer bei euch ebenfalls nach rechts, lässt sich ein peinlicher Moment so möglicherweise nicht verhindern. Um einer unangenehmen Situation zu entgehen, bleibt in solchen Fällen nichts anderes übrig, als das Tinder-Profil zu löschen und sich neu anzumelden.

Ihr solltet ohne Abo also gut darauf achten, wem ihr einen Like gebt. Habt ihr jemanden zu schnell nach links gewischt, kann man das ebenfalls nicht zurücknehmen. Möglicherweise wird euch dieser Nutzer nach einiger Zeit aber erneut als Dating-Partner vorgeschlagen.

Mit Tinder Rewind Aktionen rückgängig machen

Habt ihr ein Tinder-Abonnement, könnt ihr hingegen Aktionen wieder zurücknehmen und somit ein Like beziehungsweise einen „Kein Interesse“-Wisch zurückholen. Auch ein „Super Like“ könnt ihr damit deaktivieren. Das geht über die „Rewind“-Funktion. Tippt dazu auf dem Hauptbildschirm einfach auf den gelben Pfeil links unten in den Tinder-Symbolen. Dahinter könnt ihr eure letzte Aktion rückgängig machen.

Ein Tinder-Abonnement bietet euch neben der „Rewind“-Funktion einige weitere Vorteile. Die verschiedenen Abo-Optionen findet ihr in der App so:

Tippt das Profilbildsymbol an. Steuert die Einstellungen an. Hier könnt ihr mehr über „Tinder Plus“, „Tinder Gold“ oder „Tinder Platinum“ erfahren und eine der Abo-Optionen abschließen.

